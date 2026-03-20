Офицер "Азова" сообщил, к чему готовятся россияне: "Накапливают силу"
- Российские оккупанты активизировались на фронте, готовясь к весеннему наступлению, в частности, осуществляют прощупывание логистических маршрутов.
- Силы захватчиков уничтожаются в большом количестве, однако враг накапливает резервы ближе к линии боевого соприкосновения.
На этой неделе российские оккупанты активизировались на фронте. Враг начинает готовиться к так называемому весеннему наступлению.
Офицер 12 бригады "Азов" НГУ "Культура" рассказал 24 Каналу, что россияне прощупывают логистические маршруты, каким образом они смогут осуществлять дальнейшие действия. В частности, живой силой, мотоциклами, квадроциклами.
Как враг готовится к наступлению?
Офицер 12 бригады "Азов" НГУ подчеркнул, что сейчас силы захватчиков уничтожаются в большом количестве. Украинским защитникам удается полностью справляться с попытками врага просачиваться. Однако нужно наблюдать за дальнейшим развитием событий.
Мы видим, что враг подтягивает резервы со своих полигонов. Он понемногу накапливает силы ближе к линии боевого соприкосновения для того, чтобы в дальнейшем упростить логистику. Поэтому мы наблюдаем подготовительные действия врага к так называемому весеннему наступлению,
– сказал военный.
Интересно, что генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж назвал планы россиян на весеннее наступление. По его словам, российские войска сосредотачивают силы на Запорожском направлении и готовятся к новым штурмам на Донбассе. Активная фаза весеннего наступления может начаться в конце марта или в начале апреля.
Планы россиян на фронте: что известно?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил о планах врага. В 2026 году Россия планирует мобилизовать еще около 409 тысяч военнослужащих. Это свидетельствует о системной подготовке врага к дальнейшей агрессии.
Институт изучения войны отметил, что Россия увеличивает атаки на 2 важных направлениях. В частности, враг активизировался на Покровском и Александровском направлениях. В то же время украинские бойцы продвинулись на Гуляйпольском направлении и уничтожили российские диверсионные группы в западной части Запорожской области.
По информации ISW, оккупанты продолжают наступательные действия на севере Сумщины, Харьковской области и Донбассе, но существенных продвижений не имеют. Они наращивают интенсивность атак и готовятся к весенне-летней кампании. Враг сталкивается с сопротивлением украинских военных. ВСУ контратакуют.