Офицер "Азова" сообщил, к чему готовятся россияне: "Накапливают силу"

На этой неделе российские оккупанты активизировались на фронте. Враг начинает готовиться к так называемому весеннему наступлению.

Офицер 12 бригады "Азов" НГУ "Культура" рассказал 24 Каналу, что россияне прощупывают логистические маршруты, каким образом они смогут осуществлять дальнейшие действия. В частности, живой силой, мотоциклами, квадроциклами.

Как враг готовится к наступлению?

Офицер 12 бригады "Азов" НГУ подчеркнул, что сейчас силы захватчиков уничтожаются в большом количестве. Украинским защитникам удается полностью справляться с попытками врага просачиваться. Однако нужно наблюдать за дальнейшим развитием событий.

Мы видим, что враг подтягивает резервы со своих полигонов. Он понемногу накапливает силы ближе к линии боевого соприкосновения для того, чтобы в дальнейшем упростить логистику. Поэтому мы наблюдаем подготовительные действия врага к так называемому весеннему наступлению,

– сказал военный.

Заметим, что продолжается важный сбор на обеспечение "Азова" средствами противодействия атакам с неба и для ответных ударов. Оборонительная составляющая усилит экипажи ПВО, работающих вдоль линии боевого соприкосновения, атакующая – позволит бить ударными БПЛА по технике и живой силе врага.

Интересно, что генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж назвал планы россиян на весеннее наступление. По его словам, российские войска сосредотачивают силы на Запорожском направлении и готовятся к новым штурмам на Донбассе. Активная фаза весеннего наступления может начаться в конце марта или в начале апреля.

