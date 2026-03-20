Офіцер 12 бригади "Азов" НГУ "Культура" розповів 24 Каналу, що росіяни промацують логістичні маршрути, в який спосіб вони зможуть здійснювати подальші дії. Зокрема, живою силою, мотоциклами, квадроциклами.

Як ворог готується до наступу?

Офіцер 12 бригади "Азов" НГУ підкреслив, що зараз сили загарбників знищуються у великій кількості. Українським захисникам вдається повністю справлятися зі спробами ворога просочуватися. Однак потрібно спостерігати за подальшим розвитком подій.

Ми бачимо, що ворог підтягує резерви зі своїх полігонів. Він потрохи накопичує сили ближче до лінії бойового зіткнення для того, щоб надалі спростити логістику. Тому ми спостерігаємо підготовчі дії ворога до так званого весняного наступу,

– сказав військовий.

Цікаво, що генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж назвав плани росіян на весняний наступ. За його словами, російські війська зосереджують сили на Запорізькому напрямку та готуються до нових штурмів на Донбасі. Активна фаза весняного наступу може розпочатися наприкінці березня або на початку квітня.

Плани росіян на фронті: що відомо?