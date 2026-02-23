Чрезвычайная глупость: в "Рубеже" рассказали, как россияне стимулируют дронаров в атаках

Россия набирает операторов беспилотников и предлагает им обучение, высокие зарплаты. Однако качество их БПЛА далеко не самое лучшее. Кроме того, их дронари имеют большую мотивацию хорошо работать.

Младший лейтенант, начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко рассказал 24 Каналу, что если россиянин плохо отработал, то его отправляют в пехоту. Поэтому вражеские операторы дронов имеют стимул.

"Но у них есть очень сильный стимул, что если ты теряешь дрон, если ты пилот Mavic, не можешь нормально летать, то тебя просто отправляют в пехоту, и ты уже идешь штурмовать. Поэтому их пилоты выкладываются на все 100%, чтобы не попасть в пехоту", – объяснил он.

Какие вражеские пилоты попадают в пехоту?

Как отметил Николай Гриценко, пленные российские пилоты рассказывали, что их отправили штурмовать украинские позиции, потому что они не смогли летать в ветер. Им приказали подниматься, и они потеряли дрон. Таким образом они попали в пехоту.

Мы с нашими не можем так поступать, не можем себе такого позволить. Вообще это глупая идея брать обученного пилота, который действительно умеет летать, может выполнять задачи, и просто из-за погодных условий отправлять в пехоту. Это тактика оккупантов, здесь ничего удивительного. У нас так не работает. Наши пилоты вывозят только на своих навыках и умениях. А у них – на страхе,

– подчеркнул младший лейтенант.

