Молодший лейтенант, начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко розповів 24 Каналу, що якщо росіянин погано відпрацював, то його відправляють у піхоту. Тому ворожі оператори дронів мають стимул.

"Але у них є дуже сильний стимул, що якщо ти втрачаєш дрон, якщо ти пілот Mavic, не можеш нормально літати, то тебе просто відправляють в піхоту, і ти вже йдеш штурмувати. Тому їхні пілоти викладаються на всі 100%, щоб не потрапити в піхоту", – пояснив він.

Які ворожі пілоти потрапляють у піхоту?

Як зазначив Микола Гриценко, полонені російські пілоти розповідали, що їх відправили штурмувати українські позиції, тому що вони не змогли літати у вітер. Їм наказали підійматися, і вони втратили дрон. У такий спосіб вони потрапили у піхоту.

Ми з нашими не можемо так вчиняти, не можемо собі такого дозволити. Взагалі це дурна ідея брати навченого пілота, який дійсно вміє літати, може виконувати завдання, і просто через погодні умови відправляти в піхоту. Це тактика окупантів, тут нічого дивного. У нас так не працює. Наші пілоти вивозять тільки на своїх навичках і вміннях. А у них – на страху,

– підкреслив молодший лейтенант.

