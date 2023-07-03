Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, километраж здесь не имеет никакого значения.

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Динамика по занятию позиций

Свитан отметил, что вытесняя врага с господствующих высот, ВСУ сами начинают контролировать гораздо большее пространство с помощью артиллерии. С высоты наши военные могут контролировать вход и выход из Бахмута.

Это уже целый город. Здесь дело не в квадратных километрах, а в позициях. Мы занимаем самые лучшие позиции. Здесь есть большой позитив. Динамика по занятию позиций, а не в километраже,
– объяснил военный эксперт.

Свитан о продвижении ВСУ: смотрите видео

Продвижение ВСУ: последние новости

  • Замминистра обороны Анна Маляр отметила, что на Юге с тяжелыми боями, но постепенно украинские воины продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях.
  • Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Силы обороны продвигаются на южных и северных флангах вокруг Бахмута.
  • За последнюю неделю Силы обороны Украины продолжили свое продвижение вблизи Бахмута. Наибольшие изменения заметны вблизи Орехово-Васильевки, Берховки – Ягодного, Клещиевки.
  • Военнослужащий ВСУ Игорь Шолтыс рассказал, что украинские войска продолжают постепенное продвижение на Южном направлении. Защитников замедляют многочисленные фортификационные постройки и заминирование врага, но не останавливают.
  • Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал, что у ВСУ есть удачи на левом берегу. Он подчеркнул, что продолжается сохранение режима информационной тишины – по просьбе военных.