Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, километраж здесь не имеет никакого значения.

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Динамика по занятию позиций

Свитан отметил, что вытесняя врага с господствующих высот, ВСУ сами начинают контролировать гораздо большее пространство с помощью артиллерии. С высоты наши военные могут контролировать вход и выход из Бахмута.

Это уже целый город. Здесь дело не в квадратных километрах, а в позициях. Мы занимаем самые лучшие позиции. Здесь есть большой позитив. Динамика по занятию позиций, а не в километраже,

– объяснил военный эксперт.

Свитан о продвижении ВСУ: смотрите видео

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