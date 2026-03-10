"Передний край" фронта практически исчезает, это понятие размывается, – Сырский

На фронте практически исчезает "передний край", а зоны для пехоты достигают более 10 километров. Несмотря на давление со стороны оккупантов, украинские военные все равно проводят наступательные действия.

Россияне несут критические потери в живой силе и технике. Об этом сообщил Александр Сырский.

Смотрите также Срываем весеннее наступление России, – генерал-лейтенант в отставке оценил контратаки ВСУ на Юге

Какая ключевая особенность боев на фронте?

Сырский встретился с командирами корпусов, бригад и батальонов. На местах он изучил особенности ведения боевых действий и обсудил актуальные вопросы выполнения задач и обеспечения подразделений.

Особенность войны на нынешнем этапе такова, что понятие "переднего края" размывается, и на многих участках обоюдные "зоны инфильтрации" для малых пехотных групп могут достигать более 10 километров,

– пояснил Сырский.

Подразделения Сил обороны Украины удерживают позиции, несмотря на постоянные попытки оккупантов продвинуться. По словам главнокомандующего, на отдельных участках фронта ВСУ проводят собственные активные наступательные действия.

Также украинские военные активно используют БпЛА, артиллерию и дистанционное минирование. Таким образом ВСУ снижают наступательный потенциал россиян.

Что известно о ситуации на фронте?