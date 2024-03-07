Оккупанты активизировались на Ореховском направлении – здесь отражено 16 штурмовых действий россиян на Роботинском выступе. Командующий ОСГВ “Таврия” добавил, что обстановка остается сложной, однако контролируемой.

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Тарнавский рассказал о ситуации на Таврическом направлении

Тарнавский рассказал, что в оперативной зоне стратегической группировки войск "Таврия" противник в течение последних суток совершил 24 авиаудара, 3 ракетных удара, 127 атак дронов-камикадзе, провел 57 боевых столкновений и совершил 899 артобстрелов.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 21 атаку оккупантов. На Новопавловском направлении противник 20 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Командующий ОСГВ "Таврия" отмечает, что враг активизировался на Ореховском направлении, где удалось отбить 16 штурмовых атак российских войск на Роботинском выступе.

За сутки враг понес общие потери:

в живой силе – 389 человек (убиты, ранены и 3 взяты в плен);

в вооружении и военной технике – 54 единицы, не считая БПЛА (3 танка, 10 ББМ, 19 артсистем, 1 ПТРК, 1 СПГ/АГС, 17 автомобилей, 3 единицы спецтехники);

уничтожено или сбито 312 БпЛА различных типов.

Также среди пораженного российского вооружения – две 203-мм самоходные пушки 2С7 "Пион", 152-мм самоходная гаубица 2С3 "Акация" и один комплекс видеонаблюдения "Муром-М". Также украинские силы уничтожили три склада боеприпасов противника.

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