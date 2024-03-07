“Горячим” направлением на фронте становится Ореховское. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер ОСГВ “Таврия” Дмитрий Лиховий, передает 24 Канал.
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Ситуация на Ореховском направлении
Лиховий рассказал, что на Ореховском направлении российские войска пытаются срезать Работинский выступ.
Если в предыдущие дни и предыдущие недели там было иногда 0 штурмовых действий противника за сутки, то за вчерашние сутки (6 марта – 24 Канал) было зафиксировано 16 атак противника,
– отметил спикер.
В районе села Работино противник развивает активность, подобную той, которая была в середине февраля. Тогда эта активность была остановлена нашими воинами.
Лиховий добавил, что чем больше враг наступает, тем больше оккупантов уничтожают Силы обороны Украины.
Потери оккупантов: последние новости
- За прошедшие сутки было ликвидировано 1160 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Вооруженных Сил Украины уже уничтожено более 421 тысячи оккупантов и тысячи единиц военной техники.
- Силами обороны ОСГВ "Таврия" в зоне своей ответственности был уничтожен командный пункт одной из мотострелковых бригад вооруженных сил России и нейтрализованы два комплекса наблюдения "Муром-М".
- По данным ГУР, во временно оккупированном Бердянске была ликвидирована коллаборационистка Самойленко Светлана Владимировна. Она организовывала псевдовыборы Путина на оккупированных территориях Запорожской области.