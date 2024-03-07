"Гарячим" напрямком на фронті стає Оріхівський. Про це розповів в етері телемарафону речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає 24 Канал.

Дивіться також Ворог застряг на трьох селах, – у ЗСУ прокоментували ситуацію на Авдіївському напрямку

Ситуація на Оріхівському напрямку

Лиховій розповів, що на Оріхівському напрямку російські війська намагаються зрізати Роботинський виступ.

Якщо в попередні дні і попередні тижні там було інколи 0 штурмових дій противника за добу, то за вчорашню добу (6 березня – 24 Канал) було зафіксовано 16 атак противника,

– зауважив речник.

В районі села Роботине противник розвиває активність, що подібна до тієї, яка була в середині лютого. Тоді ця активність була зупинена нашими воїнами.

Лиховій додав, що чим більше ворог наступає, тим більше окупантів знищують Сили оборони України.

Втрати окупантів: останні новини