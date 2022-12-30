ВСУ продвинулись на 2,5 километра к Кременной: могут ли россияне помешать контрнаступлению

В Генштабе сообщили, что украинская армия за неделю продвинулась на 2,5 километра по направлению к Кременной. Аналитики Американского института изучения войны отмечают, что россияне готовятся к решительным действиям в Луганской области.

В настоящее время захватчики укрепляют и сам Луганск, и линию обороны перед городом. Об этом 24 канала сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса.

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Смогут ли оккупанты сдержать контрнаступление ВСУ

По словам Свитана, россияне двигаются от Рубежного – Кременной в сторону Лимана, давят на Торское. Однако украинские войска продвигаются с севера и северо-запада от Кременной, скорее всего, сразу на Рубежное, поэтому задавят эти попытки вражеской армии и заставят ее уйти из Кременной.

Кременную удерживать гарнизоном обороны очень неудобно. Поселок разрезан рекой Красная и прижат к Северскому Донцу. Очень неудобное оперативно-тактическое расположение,

– объяснил полковник запаса ВСУ.

В районе Рубежного они будут прилагать усилия, чтобы содержать гарнизон Северодонецк – Рубежное. По крайней мере, пытаться, отмечает военный эксперт, ведь действия наших бойцов в конце концов приведут к тому, что и Северодонецк – Рубежное будет прижат к Северскому Донцу.

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Что касается движения ВСУ в районе Сватового в сторону Старобельска и Счастья, здесь россияне пытаются нанести фланговый удар со стороны Валуек. Как отмечает Свитан, они готовятся к определенным действиям, поэтому сконцентрировали более 20 тысяч человек. Их перебрасывают в район Сватового через Троицкое, а также в сторону Старобельска, и дальше – на Счастье в сторону Луганска.

Они усиливают вторую линию обороны вдоль реки Айдар от Старобельска до Счастья. Ждут нашего контрнаступления, выхода в сторону Луганска,

– утверждает военный эксперт.

Выход на Луганск и есть цель ВСУ. Свитан акцентирует, что дальше будет происходить движение южнее города на Сорокино, возможно, в сторону Таганрога, чтобы отрезать российскую группировку от снабжения. "Именно Луганск является одним из краеугольных камней, там россияне будут выполнять определенные оборонные действия", – говорит он.

Поэтому оккупанты усиливают и сам Луганск, и линию обороны перед городом, несколько севернее, вдоль реки Айдар – от Старобельска до Счастья. Они прогнозируют, отмечает Свитан, что удержать наши войска на прорыве из-под Сватового в сторону Счастья не смогут, поэтому укрепляют оборону.

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