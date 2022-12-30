Наразі загарбники укріплюють і сам Луганськ, і лінію оборони перед містом. Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу.
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Чи зможуть окупанти стримати контрнаступ ЗСУ
За словами Світана, росіяни рухаються від Рубіжного – Кремінної в бік Лимана, тиснуть на Торське. Проте українські війська просуваються з півночі та північного заходу від Кремінної, найімовірніше, одразу на Рубіжне, тому затиснуть ці спроби ворожої армії й змусять її піти з Кремінної.
Кремінну утримувати гарнізоном оборони дуже незручно. Селище розрізане річкою Красна і притиснуте до Сіверського Донця. Дуже незручне оперативно-тактичне розташування,
– пояснив полковник запасу ЗСУ.
Натомість в районі Рубіжного вони будуть докладати зусиль, щоб утримувати гарнізон Сєвєродонецьк – Рубіжне. Принаймні намагатися, зауважує військовий експерт, адже дії наших бійців врешті-решт призведуть до того, що й Сєвєродонецьк – Рубіжне буде притиснутий до Сіверського Донця.
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Що ж до руху ЗСУ в районі Сватового в сторону Старобільська та Щастя, тут росіяни намагаються завдати флангового удару з боку Валуєк. Як зазначає Світан, вони готуються до певних дій, тож сконцентрували понад 20 тисяч людей. Їх перекидають в район Сватового через Троїцьке, а також в бік Старобільська, і далі – на Щастя в бік Луганська.
Вони посилюють другу лінію оборони вздовж річки Айдар від Старобільська до Щастя. Чекають нашого контрнаступу, виходу в бік Луганська,
– стверджує військовий експерт.
Вихід на Луганськ і є метою ЗСУ. Світан акцентує, що далі відбуватиметься рух південніше міста на Сорокине, можливо, у бік Таганрогу, щоб відрізати російське угрупування від постачання. "Саме Луганськ є одним з наріжних каменів, там росіяни будуть виконувати певні оборонні дії", – каже він.
Тому окупанти посилюють і сам Луганськ, і лінію оборони перед містом, дещо північніше, вздовж річки Айдар – від Старобільська на Щастя. Вони прогнозують, відзначає Світан, що утримати наші війська на прориві з-під Сватового в бік Щастя не зможуть, тому укріплюють оборону.
Останні втрати ворога
- "Друга армія світу" стрімко втрачає особовий склад і техніку у війні проти України. Лише за минулу добу наші воїни ліквідували ще 690 загарбників.
- У Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати Росії вже складають 105 250 загиблих окупантів. Проте дані не остаточні, тому що проводити підрахунки в умовах запеклих боїв дуже складно.
- За минулу добу найбільше втрат ворог зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Зазначимо, що на околицях Бахмута точаться найзапекліші бої. Ворог намагається оточити місто та взяти його під свій контроль.
- Наші військові завдали по окупантах 12 авіаударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки. Також відомо про удар по позиції зенітно-ракетного комплексу.
- Ефективно свою роботу виконали також ракетники й артилеристи. Вони уразили 5 пунктів управління, 5 районів скупчення живої сили, а також склад боєприпасів.