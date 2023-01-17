Опасность ударов с воздуха по всей Украине, мощные удары ВСУ по врагу: главное от Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
Россия продолжает вести полномасштабную войну против Украины. Оккупанты наносят удары по населенным пунктам и уничтожают инфраструктуру и дома гражданского населения.
За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 7 авиационных ударов и совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, в результате этого есть раненые и погибшие. К тому же, остается высокой опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по объектам на всей территории Украины.
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Сколько атак отбили ВСУ
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов, в частности: Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Краснополька, Соль, Соледар, Белогоровка, Бахмут, Северное, Каменка, Водяное, Невельское, Марьинка, Победа Донецкой области.
Какая сейчас ситуация на фронте
- На Купянском, Лиманском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, на Запорожском и Херсонском – продолжает обороняться.
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без изменений.
- На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. В частности это Кисловка, Котляровка, Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское, Андреевка, Макеевка, Кременная, Диброва, Терны и Ямполевка Луганской области.
- На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели, в частности, Выемка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области, а всего более 15 населенных пунктов.
- На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
- На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Никольские Дачи и Большая Новоселка Донецкой области.
- На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь на Донетчине и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавни на Запорожье.
- На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. Минометные и артиллерийские обстрелы, в частности, получили Саблуковка, Качкаровка, Ольга, Тягинка, Ингулец и Херсон.
ВСУ мощно уничтожает врага
За прошедшие сутки наши защитники поразили пункт управления, 11 районов сосредоточения оккупантов, состав горюче-смазочных материалов и состав боеприпасов врага.
В Херсонской области оккупанты транслируют пропагандистское телевидение
В населенных пунктах Заводовка, Горностаевка и Каиры Херсонской области захватчики приостановили трансляцию всех украинских телеканалов – транслируется только российское телевидение.
Потери врага
С начала широкомасштабной войны украинская армия ликвидировала 116 080 вражеских воинов.
Потери оккупантов в технике:
- танков – 3118 (+12);
- боевых бронированных машин – 6204 (+21);
- артиллерийских систем – 2099 (+5);
- РСЗО – 438 (+1);
- средств ПВО – 220 (+1);
- самолетов – 286 (+0);
- вертолетов – 276 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0);
- крылатых ракет – 749 (+0);
- кораблей/катеров – 17 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 4870 (+24);
- специальной техники – 190 (+3).