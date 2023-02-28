Из Валуек идут все поставки: офицер Нацгвардии о попытках россиян наступать на Купянск
Оккупанты продолжают безрезультатно наступать на Купянском направлении. На этом участке есть определенные особые условия, которые сложились после бегства россиян из Харьковской области.
Об этом 24 Каналу рассказал офицер Национальной гвардии Александр Дорошенко. По его словам, в свое время его подразделение находилось вблизи этого направления. Там есть свои особенности.
К теме В Харькове впечатляюще восстанавливают дома после сильных ракетных обстрелов: фото до и после
Почему россияне хотят приблизиться к Купянску.
Как пояснил Дорошенко, во время Харьковской офензивы его подразделение как раз продвигалось вверх по реке Оскол к Боровой. Тогда они находились недалеко от Купянска.
Оккупанты массово взрывали мосты через Оскол. Поэтому сейчас там есть определенные особенности передвижения личного состава и техники. Кроме того, Купянск всегда являлся большой узловой станцией.
Есть ли угроза возле Купянска – объяснил военный: смотрите видео
Почему Купянск? Там Валуйки есть. Оттуда, если взглянуть на карту, можно перевозить технику по железной дороге в Купянске. Ведь Купянск всегда был большой узловой станцией. Поэтому оккупанты и стараются сухопутно приблизиться к городу.
– отметил Дорошенко.
Потери врага: последние новости
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла колоссальное количество личного состава. Так, с 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили 149 240 оккупантов.
- К примеру, за минувшие сутки, 27 февраля, на "концерт Кобзона" поехали еще 550 захватчиков.
- Также украинские военные уже уничтожили 3388 вражеских танков, 6630 боевых бронированных машин, 2383 артиллерийских систем, 478 РСЗО, 300 самолетов.