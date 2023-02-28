Из Валуек идут все поставки: офицер Нацгвардии о попытках россиян наступать на Купянск

Оккупанты продолжают безрезультатно наступать на Купянском направлении. На этом участке есть определенные особые условия, которые сложились после бегства россиян из Харьковской области.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер Национальной гвардии Александр Дорошенко. По его словам, в свое время его подразделение находилось вблизи этого направления. Там есть свои особенности.

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Почему россияне хотят приблизиться к Купянску.

Как пояснил Дорошенко, во время Харьковской офензивы его подразделение как раз продвигалось вверх по реке Оскол к Боровой. Тогда они находились недалеко от Купянска.

Оккупанты массово взрывали мосты через Оскол. Поэтому сейчас там есть определенные особенности передвижения личного состава и техники. Кроме того, Купянск всегда являлся большой узловой станцией.

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Почему Купянск? Там Валуйки есть. Оттуда, если взглянуть на карту, можно перевозить технику по железной дороге в Купянске. Ведь Купянск всегда был большой узловой станцией. Поэтому оккупанты и стараются сухопутно приблизиться к городу.

– отметил Дорошенко.

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