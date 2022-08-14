Из Крыма никого нет, приходит одна шв**ь: в перехвате оккупант признается о нехватке кадров

российские военные не устают плакаться родным и близким на войну в Украине. В перехваченном разговоре враг рассказывает, что из Крыма вообще никто воевать не хочет, а новобранцы вообще ничего не стоят.

оккупант обижен на тот факт, что из Крыма, который у нас в 2014 году аннексировали, воевать никто не спешит ехать. Мол, армия россии продолжает нести потери на войне в Украине, а крымчане не спешат благодарить за то, что стали частью "великой и могучей".

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С кадрами все очень плохо

Спецслужбам удалось перехватить разговор находящегося в Харьковской области оккупанта. Он посетовал на то, что в россии зря сняли ограничения во время отбора. Мол, теперь ряды "второй армии мира" пополняет только какая-то шва**ь. Как будто до этого одна интеллигенция воевать отправлялась.

Если говорить о количестве, то оно тоже существенно сократилось. К примеру, во взводе остались только 11 человек из 30. А весь батальон вместо 320 бойцов насчитывает всего 52.

Причем речь идет не только о прямых потерях врага. оккупант жалуется на огромное количество уклонистов. А недавно прибывшие на войну сбежали после первых двух обстрелов. Сейчас же, по словам врага, воюют либо ветераны, либо "дети с характером". Под последними он имел в виду ребят от 20 до 25 лет, которые пересмотрели патриотические фильмы и стали жертвами пропаганды.

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Из Крыма никого нет

В разговоре российский боец также рассказал, что из Нижнего Новгорода оккупантов не так уж много. Большинство же бойцов рядом с ним – с Юга россии. Речь идет о Ставрополе, Ростове-на-Дону. Зато о крымчанах речи не идет.

Вот, посмотрите, бл**ь, Крым наш, н***й! Хоть один крымчанин в батальоне? Ааа… Я говорю, вот так, вот так… Ага, б***ь… наша хата с краю!,

– возмущенно жалуется он.

Но если мы уже заговорили о потерях врага, то расскажем о них поподробнее. Ведь на протяжении почти шести месяцев наши военные ликвидировали большое количество оккупантов.

Более 43 тысяч захватчиков уже "двухсотые"

По состоянию на 14 августа удалось отправить на "концерт кобзона" 43 550 российских военных. За прошедшие сутки 150 бойцов страны-агрессора пополнили статистику потерь врага.

Кроме того, на балансе армии оккупантов на 1964 танка, 4126 боевых бронированных машин, 908 артиллерийских систем, 261 единицу РСЗО, 136 единиц средств ПВО, а также 91 единицу спецтехники меньше.

А еще в металлолом удалось превратить 223 самолета, 194 вертолета, 783 БпЛА оперативно-тактического уровня, 187 крылатых ракет, 15 судов и 3039 автомобилей и автоцистерн.

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