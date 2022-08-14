окупант ображений на той факт, що з Криму, який у нас у 2014 році анексували, воювати ніхто не поспішає їхати. Мовляв, армія росії продовжує зазнавати втрат на війні в Україні, а кримчани не поспішають віддячувати за те, що стали частиною "велікой і магучєй".

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З кадрами усе дуже зле

Спецслужбам вдалось перехопити розмову окупанта, який перебуває у Харківській області. Він поскаржився на те, що у росії дарма зняли обмеження під час відбору. Мовляв, тепер лави "другої армії світу" поповнює лише якась шв**ь. Так, ніби до цього одна інтелігенція воювати вирушала.

Якщо говорити про кількість, то вона теж суттєво скоротилась. Наприклад, зі взводу залишилось лише 11 людей з 30. А весь батальйон замість 320 бійців налічує усього 52.

Причому мовиться не лише про прямі втрати ворога. окупант скаржиться на величезну кількість ухилянтів. А ті, хто нещодавно прибув на війну, втік після перших двох обстрілів. Зараз же, за словами ворога, воюють або ветерани, або "діти з характером". Під останніми він мав на увазі хлопців від 20 до 25 років, які передивились патріотичних фільмів і стали жертвами пропаганди.

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З Криму нікого немає

У розмові російський боєць також розповів, що з Нижнього Новгорода окупантів не так уже й багато. Натомість більшість бійців поруч із ним – з Півдня росії. Мовиться про Ставрополь, Ростов-на-Дону. Натомість про кримчан мови не йде.

Вот, гляньте, бл**ь, Крим наш, н***й! Хоч один кримчанин є у батальйоні? Ааа… Я кажу, ось так, ось так… Ага, б***ь… наша хата з краю!,

– обурено бідкається він.

Але якщо ми вже заговорили про втрати ворога, то розповімо про них детальніше. Адже упродовж майже шести місяців наші військові ліквідували чималу кількість окупантів.

Понад 43 тисячі загарбників уже "двохсоті"

Станом на 14 серпня вдалось відправити на "концерт кобзона" 43 550 російських військових. Упродовж минулої доби 150 бійців країни-агресорки поповнили статистику втрат ворога.

Крім того, на балансі армії окупантів на 1964 танки, 4126 бойових броньованих машин, 908 артилерійських систем, 261 одиницю РСЗВ, 136 одиниць засобів ППО, а також 91 одиницю спецтехніки менше.

А ще на брухт вдалось перетворити 223 літаки, 194 гелікоптери, 783 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 187 крилатих ракет, 15 суден і 3039 автомобілів і автоцистерн.

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