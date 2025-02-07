Функционал впечатляет: в НГУ рассказали, как бойцов спасают наземные дроны

Украинские защитники используют на фронте наземные дроны. Во многих случаях они могут заменить даже личный состав. Сейчас роботизированная наземная техника выполняет несколько важных функций, начиная от заминирования территории, заканчивая эвакуацией раненых или военнослужащих, которые пострадали.

Направление наземных дронов в Украине очень быстро развивается и подает тенденции в мире. Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады “Рубеж” НГУ Андрей Отченаш.

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ВСУ подают тенденции в мире

Андрей Отченаш отметил, что заминировать территорию можно непосредственно противотанковыми минами. Наземный дрон подъезжает к определенной дороге, где, вероятно, будет двигаться вражеская техника, и сбрасывает туда противотанковые мины. Раньше это делал сапер, который в современной войне был бы в опасности. Есть большая вероятность, что он погиб бы.

Сейчас туда подъезжает дрон, ставит мину и может спокойно вернуться обратно. Также он может забросить эту мину непосредственно в блиндаж противника. Уже есть несколько десятков видео в различных социальных сетях, где таким образом уничтожаются оборонительные позиции россиян,

– пояснил он.

Также наземный дрон может подвозить все: боеприпасы, воду, еду, даже пехотинцев из-за того, что его можно нагрузить, и так далее. Командир вспомнил, что когда они раньше помогали собратьям носить боеприпасы, то бывали под обстрелами, в опасности. Это довольно трудно и максимально негативно влияет на здоровье военнослужащих, ведь снаряды достаточно тяжелые. Это все можно сделать благодаря наземному дрону.

"Если есть раненый, можно положить его на наземный дрон, который может его эвакуировать. Как известно, для эвакуации раненого нужно минимум еще два бойца, которые тоже могут попасть под опасную ситуацию, обстрел, FPV-дрон и так далее. Если использовать наземный дрон, то военнослужащие будут в безопасности, и дрон сможет выполнить эту задачу на 100%", – подчеркнул Отченаш.

По его словам, наземные дроны настолько быстро развивается, что есть из чего выбрать в украинском военно-промышленном комплексе. В частности, колесные, гусеничные дроны, смешанного типа. Создано очень много дронов именно из украинских комплектующих, когда Украина уже почти независима от внешних факторов.

"Он может в реальном времени выполнять эти задачи. Уже даже были ситуации, когда украинские наземные дроны принимали бой и уничтожали вражеские позиции. Скорость развития этого направления невероятно велика. Мы здесь тоже подаем определенные тенденции. В мире мы одни из первых, кто начали использовать дроны в реальных боевых действиях", – добавил командир.