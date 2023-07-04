ВСУ успешно отбивают атаки врага на нескольких направлениях
На 4 июля враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 40 боевых столкновений.
Оккупанты массово переоборудуют детские лагеря на больницы
Российские оккупанты используют детские учреждения временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым солдатам. Так, в населенном пункте Макарово Луганской области на территории детского оздоровительного лагеря террористы обустроили военный госпиталь, где находятся более 100 раненых террористов.
На всей территории лагеря рассредоточена российская военная техника и блокпосты. В непосредственной близости находятся жилые дома местного населения.
Похожая ситуация и в городе Лиман Луганской области. Там оккупанты переоборудовали под военный госпиталь детский оздоровительный лагерь "Елка", в котором на лечении также находятся более 100 раненых захватчиков. В то же время территория лагеря используется для хранения военной техники.