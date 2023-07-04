За прошедшие сутки враг нанес 56 авиационных ударов и совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые.

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ВСУ успешно отбивают атаки врага на нескольких направлениях

На 4 июля враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 40 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары по городу Сумы и в районе Екатериновки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Бачевск, Ходыно, Екатериновка Сумской области и Ветеринарное, Казачья Лопань и Бударки – Харьковской.

На Купянском и Лиманском направлениях враг активно наносил авиаудары. При этом наши защитники успешно отбили 7 атак противника в районах южнее Новоселовского, Нововодяного, западнее Дибровы Луганской области и северо-восточнее Серебрянского лесничества и неподалеку от Веселого Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Петро-Ивановка, Новомлынск, Купянск Харьковской области; Невское и Белогоровка – Луганское и Верхнекаменское, Берестово и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили 9 атак противника в районах Григоровки, Богдановки, западнее Ягодного, Ивановского и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Краматорск, Константиновка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Предтечино и Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Пострадали, в частности, Керамик, Авдеевка, Северное, Водяное и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении под вражескими авиаударами и огнем артиллерии наши защитники отразили 15 атак противника в районе города Марьинка. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Острое и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Ровнополя Донецкой области. Нанес авиаудар возле Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, это Благодатное, Угледар, Богоявленка, Шахтерское и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области; Марганец, Никополь Днепропетровской области; Антоновка Херсонской области и Херсон.

Оккупанты массово переоборудуют детские лагеря на больницы

Российские оккупанты используют детские учреждения временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым солдатам. Так, в населенном пункте Макарово Луганской области на территории детского оздоровительного лагеря террористы обустроили военный госпиталь, где находятся более 100 раненых террористов.

На всей территории лагеря рассредоточена российская военная техника и блокпосты. В непосредственной близости находятся жилые дома местного населения.

Похожая ситуация и в городе Лиман Луганской области. Там оккупанты переоборудовали под военный госпиталь детский оздоровительный лагерь "Елка", в котором на лечении также находятся более 100 раненых захватчиков. В то же время территория лагеря используется для хранения военной техники.

Обратите внимание! Наша авиация за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения живой силы, 26 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ противника.