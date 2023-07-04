ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на кількох напрямках
Станом на 4 липня ворог зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.
Окупанти масово переобладнують дитячі табори на шпиталі
Російські окупанти використовують дитячі заклади тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим солдатам. Так, у населеному пункті Макарове Луганської області на території дитячого оздоровчого табору терористи облаштували військовий шпиталь, де перебуває понад 100 поранених терористів.
По всій території табору розосереджена російська військова техніка та блокпости. У безпосередній близькості розташовані житлові будинки місцевого населення.
Подібна ситуація і в місті Лиман Луганської області. Там окупанти переобладнали під військовий шпиталь дитячий оздоровчий табір "Ялинка", в якому на лікуванні також перебуває понад 100 поранених загарбників. Водночас територія табору використовується для зберігання військової техніки.