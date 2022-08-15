У Времевки ВСУ обезвредили разведгруппу оккупантов, – Генштаб

Украинские военные продолжают мужественно защищать родную землю. За прошедшие сутки ВСУ удалось обезвредить разведывательную группу оккупантов. Произошло это вблизи Времевки.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, враг продолжает нести потери. А все потому, что наши военные наносят эффективный удар по оккупантам.

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На одну разведгруппу меньше

Недалеко от населенного пункта Времевка украинские военные успешно обезвредили врага. Теперь у россиян на одну разведывательную группу меньше. Кроме того, зафиксировали наступательные бои в направлении Павловки. Но и там захватчикам не удалось добиться успеха. Поэтому им ради спасения пришлось отойти на более безопасные позиции.

В Донецкой области ведутся ожесточенные бои

Не оставляет попыток вести наступательные действия враг на Краматорском направлении. Для этого он активно использует штурмовую, а также армейскую авиацию. За прошедшие сутки зафиксированы обстрелы вблизи Белогоровки, Григоровки, Стародубовки, Веселого, Федоровки, а также Северска.

Если говорить о Бахмутском направлении, там наблюдалась активизация разведки переднего края обороны ВСУ. Кроме того, из артиллерии и танков оккупанты били неподалеку от Торецка, Бахмутского, Белогоровки, Курдюмовки, Васильевки, Зайцева, а также Зализного. Авиаудары зафиксировали вблизи Соледара. Не обошлось и без наступательных боев на направлениях Соледара и Кодемы. Но и там успеха захватчики не добились, поэтому вынуждены были отойти.

Обстреливал враг и Авдеевское направление. Под огонь оккупантов попали районы Серебряного, Красногоровки, Опрытного, Первомайского, Новобахмутовки, а также Марьинки. Вблизи Красногоровки захватчики нанесли еще и авиаудар.

Враг вел также наступательные бои в направлении Песков и Первомайского. Но безрезультатно, так что попытки улучшить тактическое положение провалились. Захватчикам пришлось отойти.

В Украине действуют шесть группировок захватчиков

В Институте по изучению войны проанализировали ситуацию на фронте. Аналитики провели подсчеты и отметили, что на территории нашего государства действуют шесть группировок российских захватчиков. Они разбросаны по следующим направлениям:

Харьковское направление и северо-восток области;

линии Изюм – Славянск;

Северско-Лисичанский район;

Бахмут;

Авдеевско-Донецкий район;

Юг Украины.

Сами же подразделения врага не однородны. И пока одни состоят из профессионалов, другие – из добровольцев, которые не имеют ни достаточно знаний, ни вооружения.

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