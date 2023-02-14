Россия целыми грузовиками свозит живую силу на фронт, – Жданов

Сейчас на линии фронта довольно сложная ситуация. Российские оккупанты не испытывают дефицита в живой силе, поэтому динамика боевых действий сохраняется в течение нескольких недель.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, на фронт целыми грузовиками прибывают новые российские захватчики.

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"Враг еще не испытывает дефицита в живой силе. Они (россияне – 24 канал) просто грузовиками подвозят живую силу. Активность атакующих действий врага сохраняется уже в течение практически нескольких недель", – заметил Жданов.

Какая ситуация в Донецкой области

Олег Жданов отметил, что за прошедшие сутки россияне усилили артиллерийские удары вдоль всей линии боевого столкновения в Донецкой области. В частности, очень сложная ситуация в селе Парасковеевка.

"Достаточно угрожающая ситуация складывается в Парасковеевке, потому что село расположено на низменности. Российские войска с высоты простреливают практически весь населенный пункт. Очень тяжело удерживать его в таких условиях", – сообщил военный эксперт.

На южном фланге Бахмутского направления линия фронта достаточно стабильна, заверил Олег Жданов. Эта линия фронта полностью контролируется и укрепляется ВСУ.

Прорыв со стороны Бахмутского балкона становится все менее возможным со стороны российских войск,

– сказал он.

Жданов о ситуации на фронте: смотрите видео

Обстановка на временно оккупированных территориях

По информации военного эксперта, Россия отправила на временно оккупированные территории Херсона около 200 военнослужащих росгвардии для обеспечения комендантского часа. Их расселили на базе отдыха "Чайка" в поселке Лазурное.

Кроме того, Жданов рассказал, что для безопасности оккупантов в Лазурном ограничили передвижение местных жителей.

"То есть они (россияне – 24 канал) боятся, чтобы местные жители не сдали места жительства российских солдат. Таким образом пытаются их запереть в этом населенном пункте", – сообщил он.

Также Олег Жданов подчеркнул, что из-за отсутствия должного зимнего снаряжения оккупантов возросло количество россиян с обморожением конечностей. В медучреждениях города Горловка Донецкой области 30% пациентов имеют такой диагноз.

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