Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, на фронт цілими вантажівками прибувають нові російські загарбники.

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"Ворог ще не відчуває дефіциту у живій силі. Вони (росіяни – 24 канал) просто вантажівками підвозять живу силу. Активність атакувальних дій ворога зберігається вже протягом практично декількох тижнів", – зауважив Жданов.

Яка ситуація на Донеччині

Олег Жданов зазначив, що минулої доби росіяни посилили артилерійські удари вздовж усієї лінії бойового зіткнення у Донецькій області. Зокрема, дуже складна ситуація у селі Парасковіївка.

"Досить загрозлива ситуація складається у Парасковіївці, бо село розташоване на низовині. Російські війська з висоти прострілюють практично весь населений пункт. Дуже тяжко втримувати його у таких умовах", – повідомив військовий експерт.

Натомість на південному фланзі Бахмутського напрямку лінія фронту є досить стабільною, запевнив Олег Жданов. Ця лінія фронту повністю контролюється та укріплюється ЗСУ.

Прорив зі сторони Бахмутського балкону стає все менш можливим з боку російських військ,

– сказав він.

Жданов про ситуацію на фронті: дивіться відео

Обстановка на тимчасово окупованих територіях

За інформацією військового експерта, Росія відправила на тимчасово окуповані території Херсонщини близько 200 військовослужбовців росгвардії для забезпечення комендантської години. Їх розселили на базі відпочинку "Чайка" у селищі Лазурне.

Крім того, Жданов розповів, що для безпеки окупантів у Лазурному обмежили пересування місцевих жителів.

"Тобто вони (росіяни – 24 канал) бояться, щоб місцеві жителі не здали місця проживання російських солдатів. У такий спосіб намагаються їх замкнути у цьому населеному пункті", – повідомив він.

Також Олег Жданов підкреслив, що через відсутність належного зимового спорядження окупантів зросла кількість росіян з обмороженням кінцівок. У медзакладах міста Горлівка Донецької області 30% пацієнтів мають такий діагноз.

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