Продолжаются ожесточенные бои, ВСУ уничтожают батальон оккупантов в сутки, – Жданов

Вооруженные Силы продолжают уничтожать российских оккупантов. Украинским военным удается уничтожать примерно батальон захватчиков за сутки.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, ситуация на фронте остается стабильной. Продолжаются ожесточенные бои на Донецком и Луганском направлениях.

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Бои часто идут с переменным успехом. Иногда врагу удается частично продвинуться, однако со временем ВСУ выбивают оккупантов.

Огненная дуга продолжает гореть с меньшей интенсивностью. Бои очень жесткие. Идут с переменным успехом. Есть дни, когда в оккупантов частичный успех. Есть дни, когда наши ВСУ восстанавливают положение и отбивают позиции оккупантов, нанося максимальные потери россиянам,

– отметил Жданов.

Жданов рассказал, какая сейчас ситуация на фронте: смотрите видео

Есть определенные трудности с враждебными С-300

Известно, что оккупанты используют переработанные ракеты из комплексов С-300 под класс "земля – земля". По словам Жданова, это достаточно болезненная тема, ведь с ними сложно бороться.

Сами ракеты летит на сверхзвуковой скорости на недалекое расстояние. Для обнаружения и своевременного реагирования слишком мало времени.

Пока даже те системы ПВО, которые нам поставляют, с трудом справляются с этими ракетами. Там сочетание нескольких факторов. Ракета сверхзвуковая и летит всего на 75 – 80 км. Соответственно времени на реагирование крайне мало. Что и приводит к тому, что системы ПВО не справляются с этими ракетами,

– подчеркнул Жданов.

Скоро будет 100 тысяч уничтоженных оккупантов