Россияне пытались проникнуть в Сумскую область: на приграничье погибли гражданские люди

Российские войска совершили очередной террористический акт в отношении местного населения Сумской области. К сожалению, 3 человека погибли.

3 июля двое жителей приграничья Сумской области погибли в результате попытки проникновения врага на территорию Украины. Еще один человек погиб в Сумском районе.

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Что известно о погибших

3 июля 2023 года оккупанты с территории российской федерации в течение дня обстреливали приграничные населенные пункты Шосткинского и Сумского районов.

В прокуратуре уточнили, что в Шосткинском районе вблизи села Ходыно Шалыгинской общины под обстрел попали два транспортных средства. Женщина и ее 22-летний сын, который ехал на мопеде, погибли. Водитель автомобиля получил ранение. В ОК "Север" рассказали, что враг пытался прорваться на территорию Украины.

3 июля стало известно о гибели двух жителей приграничного населенного пункта и ранении еще одного в результате попытки проникновения врага на территорию нашего государства. Не достигнув цели, враг, в своей привычной манере, открывает огонь по гражданскому населению с целью устрашения. Расследование обстоятельств чрезвычайной ситуации продолжается,

– сказали в ОК "Север".

Кроме этого, в тот день умер еще один человек в результате обстрела Хотинской общины в Сумском районе. Из-за российской атаки на территории собственного домовладения погиб житель села Кондратовка.

В ОК "Север" призвали жителей приграничных территорий эвакуироваться из опасных районов и населенных пунктов, расположенных в близости к врагу.

Прокуроры открыли уголовное производство

При процессуальном руководстве Сумской областной и Шосткинской окружной прокуратуры начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (часть 1, часть 2 статьи 438 УК Украины).

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями полиции и Управления СБУ в Сумской области.