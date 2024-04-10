Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что сейчас оккупанты пытаются как можно больше уничтожить Харьков. Они хотят заставить местных жителей бросить все и выезжать из города.

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Возможно, один из планов России – создать социальное напряжение в Украине. Впрочем, военные делают все возможное, чтобы уберечь и Харьков, и всю область от российских оккупантов.

Россияне хотят, чтобы жители других городов возмущались, почему приехали переселенцы. Внутренне перемещенные лица должны быть недовольны политикой государства. Это одна из небольших составляющих, которую пытаются достичь оккупанты. Также они рассказывают о "санитарной зоне". Россияне получают какое-то маниакальное удовольствие, когда своими руками уничтожают цветущий город, превращая его в пустыню,

– сказал Ступак.

Будет ли новое наступление на Харьков

Как отметил Ступак, не стоит с паникой реагировать на такие новости. Нужно все воспринимать осознанно и уравновешенно. Сейчас в Украине активно строят линии обороны. А, по некоторым данным, на том же Севере Украины закопано уже около 500 тысяч различных мин на границе с Россией и Беларусью. Такой же процесс происходит и в Харьковской области.

Оккупанты уже пробовали лезть в Харьков со значительно более сильными войсками в начале полномасштабной войны. Но им ничего не получилось сделать.

О полномасштабном наступлении речь пока не идет. Я призываю наших зрителей периодически смотреть западную прессу. Если будет что-то готовиться, то сразу будут спутниковые снимки. Много открытых источников, которые отслеживают это. Если будет угроза, то эта информация будет максимально освещена,

– отметил Ступак.

Ситуация в Харькове: коротко