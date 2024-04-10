Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що зараз окупанти намагаються якнайбільше знищити Харків. Вони хочуть змусити місцевих жителів кинути усе та виїжджати з міста.

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Можливо, один з планів Росії – створити соціальну напругу в Україні. Утім, військові роблять все можливе, аби вберегти і Харків, і усю область від російських окупантів.

Росіяни хочуть, аби жителі інших міст обурювалися, чому приїхали переселенці. Внутрішньо переміщені особи мають бути незадоволені політикою держави. Це одна з невеликих складових, яку намагаються досягнути окупанти. Також вони розповідають про "санітарну зону". Росіяни отримують якесь маніакальне задоволення, коли своїми руками знищують квітуче місто, перетворюючи його на пустелю,

– сказав Ступак.

Чи буде новий наступ на Харків

Як наголосив Ступак, не варто з панікою реагувати на такі новини. Потрібно все сприймати усвідомлено та врівноважено. Зараз в Україні активно будують лінії оборони. А, за деякими даними, на ті й ж Півночі України закопано вже близько 500 тисяч різних мін на кордоні з Росією та Білоруссю. Такий самий процес відбувається і в Харківській області.

Окупанти вже пробували лізти в Харків зі значно сильнішими військами на початку повномасштабної війни. Але їм нічого не вийшло зробити.

Про повномасштабний наступ наразі не йдеться. Я закликаю наших глядачів періодично дивитися західну пресу. Якщо буде щось готуватися, то одразу будуть супутникові знімки. Багато є відкритих джерел, які відстежують це. Якщо буде загроза, то ця інформація буде максимально висвітлена,

– зауважив Ступак.

Ситуація в Харкові: коротко