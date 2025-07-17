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24 Канал Новости Украины Село Амбарное под контролем ВСУ, а Купянск остается важной целью России, – Трегубов
17 июля, 17:49
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Село Амбарное под контролем ВСУ, а Купянск остается важной целью России, – Трегубов

Дария Черныш
Основні тези
  • Село Амбарное на Купянском направлении остается под контролем ВСУ, несмотря на ежедневные штурмы российской армии.
  • Представитель ОСУВ "Хортица" сообщил, что россияне пытаются закрепиться за рекой Оскол, но пока без успеха достичь Купянска.
  • Оккупанты оказывают давление на Южно-Слобожанском направлении, в частности в районе Волчанска, но без значительных успехов.

Российская армия ежедневно штурмует село Амбарное на Купянском направлении. Однако оно остается подконтрольным Украине.

Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил в эфире Суспільного, что враг особенно активен на этом направлении, передает 24 Канал.

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Что известно о штурмах под Купянском?

Село Амбарное в Купянском районе Харьковской области продолжает оставаться под контролем Вооруженных сил Украины. Оккупанты регулярно штурмуют населенный пункт.

На Купянском направлении у россиян была большая цель – выйти непосредственно к Купянску, он им до сих пор болит, как город, что они имели под контролем, но откуда сбежали,
– рассказал Трегубов.

По данным группировки, захватчики в течение года пытаются закрепиться за рекой Оскол, однако по состоянию на сейчас до самого города добраться им не удалось.

Как сообщил спикер Трегубов, в районе Волчанска, что на Южно-Слобожанском направлении, оккупанты тоже оказывают давление, но без заметных успехов. Там они ведут активные действия в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Липцы и соседних населенных пунктов.

"Россияне по всей линии разграничения бросают все, что у них есть, в надежде до осени достичь хоть каких-то результатов", – резюмировал он.

К слову, за минувшие сутки, 16 июля, на фронте произошло 160 боестолкновений. Уже долгое время самая сложная ситуация на Покровском и Новопавловском направлениях.