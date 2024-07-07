Это уже второй такой случай именно в Золочевском районе. Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что для врага принципиально уничтожать украинские поля, когда там идет работа.

Читайте также Сверхважно для Харьковщины: местные инженеры изобретают новые способы для разминирования

Аграрии постоянно в опасности

Анна Черненко отметила, что очень активно работают аграрии Изюмского района, недалеко от линии фронта. Они постоянно находятся в опасности, ведь захватчики выпускают дроны.

Работая на поле, можно найти вражеские дроны. Сейчас продолжается вражеская разведка, оно падает. При нас нашел дрон. А это поле только осенью доразминировали силами самих аграриев, саперов ГСЧС. Что там только не было: кассеты не разорванные, мины, потому что Изюмщина, линия фронта,

– подчеркнула она.

Это первый урожай с этого поля. Это было сложно не только из-за обстрелов, а еще и из-за погодных условий. Ведь за сезон, когда должна была созревать пшеница, прошел только один дождь. Поэтому зерно очень мелкое, но украинские аграрии очень борются за него.

Как работают аграрии на Харьковщине / Фото: Анна Черненко

Россияне уничтожили техники на много миллионов долларов. Что-то разворовали, сожгли, на чем-то просто враг учился стрелять, расстреливая грузовики. Сейчас аграрии снова в финансовых кредитах. Где-то поддержало государство, где-то – благотворители. Даются определенные дни, чтобы аграрии отработали. Далее техника переходит на другие поля и даже в другие области.

"При том, что только этого аграрного предприятия еще примерно пятая часть полей до сих пор не разминирована. Это, конечно, тоже влияет на все это. Не хватает рук иногда, но они действительно делают большую работу", – сказала корреспондентка.

Смотрите также Масштабы растут: площади посева сои увеличились в этом году

Директор ООО АПП Хлебопродукт Сергей Лихно поделился, что в 2022 году после деоккупации Харьковщины все эти поля были опасны. Аграрии и сами разминировали поля.

На полях, здесь на посадках стояли оккупанты, отсюда стреляли, здесь были и прилеты. Деоккупация прошла, мы более-менее оправились. Примерно с начала 2023 года ребята взялись и начали сами разминировать поля,

– вспомнил он.