Це вже другий такий випадок саме у Золочівському районі. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що для ворога принципово нищити українські поля, коли там триває робота.

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Аграрії постійно у небезпеці

Анна Черненко зазначила, що дуже активно працюють аграрії Ізюмського району, неподалік лінії фронту. Вони постійно перебувають у небезпеці, адже загарбники випускають дрони.

Працюючи на полі, можна знайти ворожі дрони. Зараз триває ворожа розвідка, воно падає. При нас знайшов дрон. А це поле тільки восени дорозмінували силами самих аграріїв, саперів ДСНС. Що там тільки не було: касети не розірвані, міни, тому що Ізюмщина, лінія фронту,

– підкреслила вона.

Це перший врожай з цього поля. Це було складно не тільки через обстріли, а ще й через погодні умови. Адже за сезон, коли мала достигати пшениця, пройшов лише один дощ. Тому зерно дуже дрібне, але українські аграрії дуже борються за нього.

Як працюють аграрії на Харківщині / Фото: Анна Черненко

Росіяни знищили техніки на багато мільйонів доларів. Щось розкрали, спалили, на чомусь просто ворог вчився стріляти, розстрілюючи вантажівки. Зараз аграрії знову у фінансових кредитах. Десь підтримала держава, десь – благодійники. Даються певні дні, щоб аграрії відпрацювали. Далі техніка переходить на інші поля і навіть в інші області.

"При тому, що тільки цього аграрного підприємства ще приблизно п'ята частина полів досі не розмінована. Це, звісно, теж впливає на все це. Не вистачає рук іноді, але вони дійсно роблять велику роботу", – сказала кореспондентка.

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Директор ТОВ АПП Хлібопродукт Сергій Ліхно поділився, що у 2022 році після деокупації Херківщини усі ці поля були небезпечні. Аграрії і самі розміновували поля.

На полях, тут на посадках стояли окупанти, звідси стріляли, тут були і прильоти. Деокупація пройшла, ми більш-менш оправилися. Приблизно з початку 2023 року хлопці взялися та розпочали самі розмінувати поля,

– пригадав він.