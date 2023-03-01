В Харьковской области мужчина подорвался на мине, которую россияне оставили в его дворе
Российские оккупанты продолжают терроризировать Харьковскую область. В селе Волохов Яр 60-летний мужчина наткнулся в своем дворе на мину, которую оставили россияне.
Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко. По ее информации, мужчина жив, но получил травму ноги.
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"В селе Волохов Яр на мине подорвался 60-летний мужчина. К счастью, жив, но у него минно-взрывная травма ноги. Просто на своем собственном дворе наткнулся на российский боеприпас. Произошел взрыв", – рассказала она.
Корреспондентка подчеркнула: саперы призывают жителей области быть очень осторожными, потому что на территории Харьковской области очень много мин. Она добавила, что даже в собственных дворах может быть опасно.
Оккупанты обстреляли Харьковскую область
Утром 1 марта россияне обстреляли город Чугуев. В результате удара по многоэтажке сложные ранения получил 52-летний мужчина, которого госпитализировали в больницу. Ранило и 13-летнего мальчика, ему помогли медики на месте происшествия.
За прошедшие сутки захватчики нанесли удары по 20 населенным пунктам Купянского района. Погиб мужчина, который находи на территории городского парка отдыха в Купянске.
Кроме того, из-за обстрелов были очень повреждены жилые здания, один из садов города и здание ГСЧС,
– отметила Анна Черненко.
Также из-за обстрелов были повреждены многоквартирные дома в городе Волчанск.
Обстрел Чугуева 1 марта: что известно
- Как рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, зафиксировано три прилета по городу Чугуев. Поврежден многоквартирный дом. По информации областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрела ранения получили 52-летний мужчина и 13-летний мальчик.
- В пресс-службе ГСЧС Харьковщины рассказали, что три попадания по Чугуеву пришлись в землю. Обломками разбило окна в жилой пятиэтажке, а ранения получили двое жителей. В квартире на втором этаже вспыхнул пожар, однако спасатели его потушили.
- Впоследствии в ГСЧС Украины сообщили, что в результате обстрела Чугуева повреждения получили жилая 5-этажка и котельная. Площадь пожара на втором этаже составила около 20 квадратных метров. Огонь уже потушили.