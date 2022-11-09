Когда Херсон освободят, узнаем много жутких историй, – переселенка о жизни в оккупации

Россияне совершали зверства в Херсонской области, в частности насиловали украинок. После освобождения города от захватчиков мир узнает немало жутких историй.

Об этом 24 каналу в рамках проекта СВОИ рассказала переселенка Рина. Она поделилась воспоминаниями о жизни в оккупации, эвакуации из Херсона и циничных поступках русской армии.

Заметим, что имя собеседницы изменено в целях безопасности ее родных, оставшихся на временно оккупированной территории.

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Родители остались в оккупированном Херсоне

Девушка рассказала, что ее родители остались в Херсоне. С мая с ними нет стабильной связи.

"Мы преимущественно общаемся через интернет. Летом у них исчезал и Wi-Fi. Потом появились российские симкарты. Они выдавались по паспорту, чтобы их получить, нужно было указать свои данные. Как-то они тянули, до октября было более или менее стабильно", – добавила Рина.

По ее словам, когда возникали темы, связанные с оккупацией или войной, разговор мог прерываться. Однако это могло быть и совпадением.

Девушка отметила, что не обсуждает такое с родителями. Конечно, она спрашивает о жизни в оккупации, однако они не отвечают, ведь это опасно.

Вот помню, как мама рассказывала о том, что видела ее знакомая. У Антоновского моста эта женщина видела, как оккупанты вели мужчину, а у него на голове был мешок. А это ты видишь, когда прямо на работу идешь,

– вспоминает Рина.

Кроме этого, в Херсоне оккупанты начали расформовывать бригады скорой помощи, закрывать больницы. Рина знает об одном случае, когда из онкологической больницы вывезли препараты, оборудование, а пациентов просто отправили домой. Для россиян это была норма.

"Когда я только уехала, мне было очень сложно. Это сейчас я уже могу об этом говорить. У меня была пара в университете, и одна из преподавательниц начала спрашивать у студентов, где они находятся. Здесь дошла очередь до меня и спросили: "А правда, что в Херсоне оккупанты более лояльны?". Нам нужно разложить тела погибших на площади, чтобы все поняли, что там пи*дец?" – добавила девушка.

Не все могут покинуть свой родной город, который оккупировали русские

Переселенка считает, что когда Херсон освободят, все узнают много жутких историй.

Помню, как я не могла выйти из дома. Родители не разрешали мне и моей сестре куда-то идти, потому что в городе были случаи изнасилования. И тут преподавательница снова спрашивает: "А родители твои почему не уехали?". Я морально не устойчива, недавно выбралась из оккупации, а тут она перед всеми одногруппниками такое спрашивает,

– вспоминает девушка.

Она отметила, что некоторые не понимают, почему многие украинцы не покидают свой дом:

Во-первых, это дорого, не у всех есть деньги.

Во-вторых, никто не гарантирует безопасный выезд. По словам Рины, бывали такие случаи, что люди уезжали в Крым, а их дальше уже никуда не выпускали и не пускали назад.

В третьих, это дом. Когда тебе 20, это намного легче сделать, а когда тебе за 60 – нет. Девушка не знает, хватит ли ее родителям здоровья, ведь у папы – диабет.

"К примеру, когда уезжала, то не спала где-то около недели, дорога продолжалась где-то 4 – 5 дней. Не все могут покинуть свой дом, жизнь. Родители еще присматривают за квартирой моей сестры. Есть такие случаи, что оккупанты узнают, где свободно жилье, а затем заселяют туда своих солдат или каких-то других людей", - подытожила Рина.

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