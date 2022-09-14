Очередная кровавая провокация: оккупанты обстреляли Таврический район в Херсоне

Российские захватчики продолжают совершать провокации, чтобы дискредитировать ВСУ. В частности, они обстреляли временно оккупированный Херсон.

Об этом рассказал заместитель Херсонского областного совета Юрий Соболевский. В результате вражеской атаки могут быть жертвы.

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Оккупанты совершили очередную провокацию

Соболевский подчеркнул, что обстрел Таврического микрорайона в Херсоне является очередной кровавой провокацией российских оккупантов.

ВСУ в этот период времени по этому району города не работало! Кроме того, о провокации говорят и анализ места событий и скорость, с которой их пропагандисты прибыли на место трагедии. Животные, не иначе, ответите и за это тоже!

– подчеркнул чиновник.

Обратите внимание, что недавно депутат Херсонского облсовета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань рассказал, что все логистические артерии врага в Херсонской области находятся под огневым контролем ВСУ. Несмотря на это, оккупанты упорно пытаются ремонтировать мосты и наводить понтонные переправы.

"Чтобы перекидывать оружие, россияне используют даже баржи. Также оккупанты приводят понтонные переправы с левого на правый берег Днепра и днем прикрываются гражданскими людьми. То есть они миксуют и военную технику, и гражданский автотранспорт", – заявил депутат.

Он добавил, что в последние недели россияне стягивают военную технику и боеприпасы в Каховку и Новую Каховку, надеясь перебросить ресурсы на правый берег Днепра.

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