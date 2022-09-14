В Херсоне оккупанты захватили библиотеку и банк, в Новой Каховке рейдернули энергокомпанию

Россияне продолжают терроризировать украинцев на оккупированных территориях. В частности, вооруженные захватчики недавно захватили помещение детской библиотеки в Херсоне.

Кроме этого, оккупанты захватили отделение банка. Об этом 24 каналу рассказали местные жители.

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Оккупанты захватили отделение банка и библиотеку

Херсонцы рассказали, что вооруженные оккупанты захватили помещения детской областной библиотеки и отделения "А-Банка", а в Новой Каховке – здание одной из энергетических компаний. Кроме того, россияне ограбили там боксы и мастерские.

В свою очередь в полиции Херсонской области добавили, что библиотеку захватили представители оккупационных властей и силовых структур россии, выломав входную дверь. Под контроль захватчиков перешли:

весь библиотечный фонд,

мебель,

компьютерная и офисная техника.

В банке же находились материальные активы на полтора миллиона гривен. В то же время из здания, мастерской и боксов линейного участка энергетической компании российские военные украли имущество на более полумиллиона гривен.

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Правоохранители выявляют коллаборантов в Херсонской области

Правоохранители фиксируют в Херсонской области факты сотрудничества местных жителей с оккупационными войсками. В общей сложности 14 сентября они открыли 27 уголовных производств относительно преступлений российской армии и ее приспешников.

В частности, во временно оккупированном областном центре разоблачили 2 коллаборанта, которые добровольно согласились сотрудничать с россиянами и получили за это "должности" в оккупационных органах власти:

один предатель стал "заместителем начальника Департамента молодежной политики и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области",

другая – возглавила так называемое "управление физической культуры и спортивных мероприятий Херсонской области".

Оба коллаборанта агитируют жителей города поддерживать оккупантов и оправдывают вооруженную агрессию.

– рассказали в полиции.

Кроме того, на сторону врага перешел частный херсонский нотариус. Он не только открыто поддерживает полномасштабное военное вторжение россии в Украину, но и активно агитирует своих коллег:

сотрудничать с захватчиками,

получать российские паспорта,

проходить переподготовку нотариусов в соответствии с законодательством страны-террориста.