Я такого никогда не видел, – журналист из Ирландии шокировал деталями поездки в Херсон

Херсон постоянно находится под российскими атаками. Враг направляет против гражданских в частности FPV-дроны, поэтому в городе предусмотрели защитные сетки. В конце зимы там в очередной раз побывал ирландский корреспондент. Он констатировал, что нынешняя ситуация в городе стремительно ухудшается.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил журналист из Ирландии Кейлин Робертсон, подчеркнув, что приехал в город снова, потому что там живет его подруга. Говорит, что количество атак беспилотниками со стороны российской армии там удвоилось. О жизни в Херсоне он снял еще один документальный фильм.

Херсон страдает от атак: за сутки – 700 дронов

Сейчас в Херсоне каждая улица – это поле боя. В начале "человеческого сафари" летом 2024 года еженедельно происходило 1 – 2 атаки. Враг даже выкладывал видео такой "охоты" на гражданских. Ситуация, по словам журналиста, все более усложнялась. Он отметил, что в конце 2025 года фиксировалось более 300 атак за 24 часа.

Это означает, что дроны летят каждые 20 – 30 минут. Пик в 2026 году был несколько дней назад – почти 700 дронов в сутки. Представьте, что это каждые 2 – 3 минуты в небе летит взрывчатка, БпЛА целится именно в гражданских,

– озвучил Робертсон.

Корреспондент указал на то, что Россия одержима целью уничтожить Херсон после того, как город был освобожден. Он наведывается туда с января 2023 года. Тогда, после его деоккупации, как заметил Робертсон, это был город, полон надеждой на лучшее. Противник от этого беснуется, поэтому пытается забрать у людей надежду на светлое завтра.

Ударные дроны российские оккупанты направляют на остановки общественного транспорта, на сами машины, на спецтехнику. В частности, во время такой атаки в сентябре 2025 года убили местного фермера Александра Гордиенко. Он был известным аграрием и сбивал российские БпЛА из ружья, защищая родную землю.

"Даже тогда 6 месяцев назад я жил у центра города, на площади Свободы. Ночью было громко, работали артиллерия и дроны. Но на этот раз я жил на севере Херсона, потому что в центре находиться невозможно. Каждую минуту я слышал жужжание и не только вблизи реки, а у каждого магазина, кафе или ресторана, автобусной остановки", – рассказал Робертсон.

Журналист отметил, что на днях появилось видео, на котором 74-летнюю жительницу Херсона россияне убили в самом центре города, как раз в той точке, где ранее Кейлин Робертсон снимал свой документальный фильм. На кадрах было видно, что рядом с погибшей находился ее сын, мужчина кричал от отчаяния над ее телом.

Поездка в Антоновку: что поразило журналиста?

Уничтожать Херсон враг начал с Антоновки, потому что там был мост. По словам Робертсона, то, что россияне сделали в этом населенном пункте, не похоже ни на что из того, что он когда-то видел в своей жизни. Говорит, что пересекая одну границу, военный ВСУ его предупредил, что дальше не будет ни полиции, ни спасателей. На улице там ходили всего несколько гражданских, в целом улицы были мертвыми.

"Там на улицах перевернутые машины. Я такого никогда не видел. Помню, как заметил следы крови на снегу. Я не знал, куда ведет этот след, мы не пошли за ним. Ведь, если там в вас попадут – никто не придет на помощь. Придется в одиночку возвращаться в центр города. Это самое странное, что я переживал. Я поехал туда, чтобы это зафиксировали и это крайне опасная зона", - пояснил журналист.

По словам Робертсона, он был одним из первых журналистов, кому позволили туда попасть. Говорит, что за несколько дней до поездки, ему позвонили украинские военные и сказали, что им понравился его предыдущий материал, поэтому дали разрешение снять еще один. Однако предупредили, что Антоновка – опасная зона и в случае чего помочь будет некому.

Ежедневно для тех немногих гражданских, которые там остались, происходит ужас. Там все стирают в пыль. Люди должны увидеть, что происходит в Антоновке, потому что это пример того, что ждет остальной Херсон, если это позволить. Херсон потом станет примером того, что будет в Николаеве, Краматорске, Харькове, если это не остановить,

– озвучил Робертсон.

Подытоживая, журналист из Ирландии заметил на том, что в Украине живет несколько лет. За это время он заметил, что здесь очень ухоженные населенные пункты, придомовые территории, страна чистая и цветущая. Поэтому было так жутко увидеть, что чем дальше от Херсона и ближе к реке – тем картинка становилась, как в фильме ужасов: поврежденные дома, выбитые окна, забитые досками магазины, сгоревшие авто, разбросанные фрагменты тел, голодные животные на улицах.

