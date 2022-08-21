Уничтожено все, что смог перебросить оккупант с Левого берега, – Хлань о новой серии Чернобаевки
ВСУ последовательно уничтожают командные пункты врага в Херсонской области. Вчера, 20 августа, было очень горячо в Чернобаевке и Старице.
Украинским бойцам удалось уничтожить все, что смогли опрокинуть оккупанты с Левого берега ближе к линии фронта. Об этом 24 каналу рассказал военный ТРО, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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ВСУ действуют последовательно и систематически
Хлань отметил, что украинские бойцы ежедневно рушат планы кафиров. "Если позавчера взлетали склады возле Новой Каховки, то вчера мы видели Чернобаевку", – сказал военный ТРО.
Кроме того, есть Берислав. "Все, что им удается перебросить через дамбу Каховской ГЭС, наши ВСУ и артиллерия метко поражает", – отметил депутат Херсонского облсовета.
То, что оккупанты распределяют по линии фронта, также очень быстро превращается в пепел. Там успешно отрабатывает наша авиация, которая очень мощно и точно выбивает полевые составы и командные пункты врага. По словам Хланя, штабы из центра Херсона они опрокидывают на Левый берег, размещаются в лесах, окапываются и прячутся.
Мы можем сказать только одно: им нужно убегать, и убегать как можно дальше. Недавно они перебазировались в Крым, а уже и оттуда пора бежать. Тот "хлопок", который постоянно проходит в Крыму в течение последних двух недель, это признак того, что Крым, как и Херсонщину, мы обязательно вернем под контроль Украины,
– подчеркнул Хлань.
Что происходит на Херсонщине: последние новости
- Украинским воинам удалось существенно повредить мосты возле оккупированного Херсона, стратегически важные для оккупантов. Однако россияне упорно пытаются переправить технику на правый берег Днепра.
- По данным ОК "Юг", наша авиация на рассвете атаковала опорный пункт россиян вблизи Ивановки. Ракетно-зенитным подразделениям удалось уничтожить 2 единицы бронированной техники врага и ликвидировать 10 российских кафиров.
- Колаборантов в Херсонской области активно заменяют россиянами. Да, ФСБ хочет полностью захватить власть в области.
- В канун Дня Независимости Украины кафиры устраивают массовые обыски. Они ждут акций от сил сопротивления.
- Захватчики не готовы к проведению псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Они уже в четвертый раз перенесли дату голосования.
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