Уничтожено все, что смог перебросить оккупант с Левого берега, – Хлань о новой серии Чернобаевки

ВСУ последовательно уничтожают командные пункты врага в Херсонской области. Вчера, 20 августа, было очень горячо в Чернобаевке и Старице.

Украинским бойцам удалось уничтожить все, что смогли опрокинуть оккупанты с Левого берега ближе к линии фронта. Об этом 24 каналу рассказал военный ТРО, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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ВСУ действуют последовательно и систематически

Хлань отметил, что украинские бойцы ежедневно рушат планы кафиров. "Если позавчера взлетали склады возле Новой Каховки, то вчера мы видели Чернобаевку", – сказал военный ТРО.

Кроме того, есть Берислав. "Все, что им удается перебросить через дамбу Каховской ГЭС, наши ВСУ и артиллерия метко поражает", – отметил депутат Херсонского облсовета.

То, что оккупанты распределяют по линии фронта, также очень быстро превращается в пепел. Там успешно отрабатывает наша авиация, которая очень мощно и точно выбивает полевые составы и командные пункты врага. По словам Хланя, штабы из центра Херсона они опрокидывают на Левый берег, размещаются в лесах, окапываются и прячутся.

Мы можем сказать только одно: им нужно убегать, и убегать как можно дальше. Недавно они перебазировались в Крым, а уже и оттуда пора бежать. Тот "хлопок", который постоянно проходит в Крыму в течение последних двух недель, это признак того, что Крым, как и Херсонщину, мы обязательно вернем под контроль Украины,

– подчеркнул Хлань.

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