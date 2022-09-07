Мы нащупали "болевые точки", – военный эксперт объяснил действия ВСУ на Юге

В британской разведке сообщили о том, что российские войска сейчас столкнулись с дилеммой – защищаться на Юге или развивать наступление на Донбассе. Оба направления очень важны для врага.

На Правобережье оккупанты попали в "петлю"

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, на российскую группировку на правом берегу Днепра уже наброшена логистически-огневая "петля", а стратегически-огневая инициатива – на стороне украинских сил.

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Мы нащупали "болевые точки" – те, которые называются уничтожением боекомплекта в артиллерию. Война и далее на 95% является войной артиллерии,

– констатировал Черник.

Он подчеркнул, что продолжение уничтожения полевых пунктов управления, пунктов связи и самое главное – обеспечение противника горюче-смазочными материалами, водой и пищей, затягивает ту же "удавку", и она неизбежно затянется до нужного нам перелома.

Донбасс важен для россиян

Впрочем, по мнению военного эксперта, Донецкий плацдарм все же остается для противника более стратегическим.

"Не забываем, что эта война началась с признания этих так называемых недореспублик. Следовательно, выход на административные границы Донецкой области для них принципиален", – считает он.

Черник объяснил, что вместе с тем окно возможностей для оккупантов существенно сокращается, ведь уже вскоре начнутся дожди, и продвижение противника по суше, а значит по мокрой почве, будет невероятно усложнено. Конечно, остаются дороги, пусть и не совсем хорошие, но ВСУ уже хорошо умеют работать с большими скоплениями техники на дорогах.

Стратегическая инициатива, навязывание логики ежедневных боев сегодня в руках украинцев. Но выдыхать никоим образом не надо, у противника еще достаточно серьезный потенциал сопротивления,

– подытожил он.

Ситуация на фронте по данным британской разведки

Данные британских разведчиков свидетельствуют о том, что за сутки 6 сентября упорные бои шли на трех направлениях фронта – под Харьковом, на Донбассе и на Херсонщине.

В разведке говорят, что основными запланированными усилиями оккупантов, вероятно, является наступление на Бахмут, что на Донбассе. Но перед российским командованием стоит дилемма – разворачивать резервы для этого наступления или противодействовать ВСУ на Юге.

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