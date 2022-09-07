На Правобережжі окупанти потрапили у "зашморг"

Про це 24 каналу розказав військовий експерт Петро Черник. За його словами, на російське угруповання на правому березі Дніпра вже накинуто логістично-вогневий "зашморг", а стратегічно-вогнева ініціатива – на боці українських сил.

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Ми намацали "больові точки" – ті, які називаються нищенням боєкомплекту до артилерії. Війна і надалі на 95% є війною артилерії,

– констатував Черник.

Він наголосив, що продовження нищення польових пунктів управління, пунктів зв'язку і найголовніше – забезпечення противника паливно-мастильними матеріалами, водою та їжею, затягає той самий "зашморг", і він неминуче затягнеться до потрібного нам перелому.

Донбас важливий для росіян

Утім, на погляд військового експерта, Донецький плацдарм все ж залишається для противника більш стратегічним.

"Не забуваємо, що ця війна почалася з визнання оцих так званих недореспублік. Отже, вихід на адміністративні кордони Донецької області для них є принциповим", – вважає він.

Черник пояснив, що разом з тим вікно можливостей для окупантів суттєво скорочується, адже вже невдовзі почнуться дощі, і просування противника суходолом, а отже мокрим ґрунтом, буде неймовірно ускладнене. Звичайно, залишаються дороги, хай і не зовсім хороші, але ЗСУ вже добре вміють працювати з великими скупченнями техніки на дорогах.

Стратегічна ініціатива, нав'язування логіки щоденних боїв на сьогодні в руках українців. Але видихати жодним чином не треба, противник ще має доволі серйозний потенціал спротиву,

– підсумував він.

Ситуація на фронті за даними британської розвідки

Дані британських розвідників свідчать про те, що за добу 6 вересня запеклі бої точилися на трьох напрямках фронту – під Харковом, на Донбасі та на Херсонщині.

У розвідці кажуть, що основними запланованими зусиллями окупантів, ймовірно, є наступ на Бахмут, що на Донеччині. Але перед російським командуванням стоїть дилема – розгортати резерви для цього наступу чи протидіяти ЗСУ на Півдні.

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