Херсонщина провела еще одни беспокойные сутки. В частности, в ночь на 20 марта в области были слышны звуки взрывов, враг продолжил обстреливать гражданские объекты.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА. Сейчас информация уточняется.

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Что известно о ситуации на Херсонщине

В целом ситуация на Херсонщине с каждым днем приближается к критической. В большинстве отдаленных районов и тех общинах, где находятся орки, почти гуманитарная катастрофа,

– сообщили в местной ОВА.

Администрация области добавляет, что каждый день увеличивается количество мест, где рашисты раздают свою гумпомощь. Конечно, все это делается под съемки видеокамер рашистских СМИ.

Накануне оккупанты не допустили фуры с гуманитарной помощью на временно захваченные территории Херсонщины и не позволили их разгружать.

Отметим, что россияне пытались создать на оккупированной территории Херсонской области "ХНР". Однако из-за героического сопротивления местного населения враги потерпели тотальную неудачу и получили выговор от Кремля.

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