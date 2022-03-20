Про це повідомили у Херсонській ОВА. Наразі інформація уточнюється.

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Що відомо про ситуацію на Херсонщині

Загалом ситуація на Херсонщині з кожним днем наближається до критичної. У більшості віддалених районів та тих громадах, де перебувають орки, майже гуманітарна катастрофа,

– повідомили у місцевій ОВА.

Адміністрація області додає, що кожного дня збільшується кількість місць, де рашисти роздають свою гумдопомогу. Звісно, все це робиться під зйомки відеокамер рашистських ЗМІ.

Напередодні окупанти не допустили фури з гуманітарною допомогою на тимчасово захоплені території Херсонщини та не дозволили їх розвантажувати.

Зазначимо, що росіяни намагалися створити на тимчасово окупованій території Херсонської області "ХНР". Однак через героїчний опір місцевого населення вороги зазнали тотальної невдачі та отримали догану від Кремля.