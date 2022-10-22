Россияне выводят войска из Снигиревки и некоторых сел Херсонщины: куда и почему они отступают

Оккупанты намеренно хотят посеять панику шантажом о подрыве дамбы Каховской ГЭС, чтобы прекратить контрнаступление ВСУ. Параллельно россияне начали отступать из нескольких сел Херсонщины.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, есть информация, что оккупанты уже вывели свои войска из 9 сел к западу от Снигиревки. Также они якобы покинули и саму Снигиревку. Однако пока нет официального подтверждения.

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Молчанов предполагает, что захватчики передислоцируются на новую линию обороны. Это похоже на обычное запланированное отступление.

Создается впечатление, что они отступают на ту еще полуготовую линию обороны с опорными пунктами по селам от Александровки до Благодатного. А дальше эта линия должна сохраниться в том виде, как она есть, по их предположениям,

– предположил Молчанов.

Также есть пока непроверенные данные от грузинского легиона о том, что враг покинул Качкаровку и Саблуковку в Бериславском районе.

В Херсоне очень ждут ВСУ

Как отмечает Молчанов, российских оккупантов не убывает в Херсоне. Вместо предыдущего контингента сейчас там есть "смесь" российских контрактников и "чмобиков". Они хотят купить продукты на рынке за рубли, однако там практически никто не хочет ими рассчитываться.

Сейчас в Херсоне, пожалуй, самый низкий курс рубля по отношению к гривне в мире. Там берут от 25 до 50 копеек за рубль. Идет тенденция к окончательному исчезновению рубля,

– считает Молчанов.

Херсонцы очень ждут ВСУ. Есть уже случаи, когда местные откровенно угрожали ответственностью коллаборантам, которые еще не успели уехать из города.

А сама группировка оккупантов в Херсоне не очень ориентируется в городе. Поэтому есть сомнения, что они будут держать его как "крепость", о чем рассказывают пропагандисты захватчиков.

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По данным Генерального штаба ВСУ, россияне продолжают отступать с территории временно оккупированной Херсонщины. Так, захватчики покинули населенные пункты Чкалово и Чаривное. Известно также, что из Берислава русские стали вывозить офицеров и медиков.

Кроме того, местные фиксируют, что выросло количество случаев мародерства и ограблений. Оккупанты пытаются вывезти с собой как можно больше вещей.