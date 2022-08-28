Об этом 24 канала рассказал военный ТРО и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, кафиры сейчас не имеют достаточных возможностей для наступательных действий в Херсонской области.
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Может быть, раньше у них был такой потенциал. Однако удачная работа ВСУ с помощью HIMARS значительно навредила российским захватчикам.
Уже и американский Институт изучения войны сказал, что благодаря удачным действиям ВСУ по уничтожению складов боеприпасов оккупанты потеряли наступательные возможности (на Херсонщине - 24 канал). Они сейчас выдают все за наступательные действия, а фактически сосредоточены на удержании ранее полученных позиций, отметил Хлань.
Они уже кричали, что будут идти вперед
В канун российского дня триколора (22 августа – 24 канал) оккупанты громко рассказывали, что будут наступать на Херсонщине и уже скоро захватят Благодатное и пойдут на Николаевскую область.
По словам Хланя, эти разговоры окончились ничем. ВСУ успешно отразили атаки россиян. Сейчас оккупанты сосредоточены исключительно на удержании собственных позиций.
Хлань об обороне россиян в Херсонской области: смотрите видео
Какая ситуация в Херсонской области: главное
- По данным херсонского активиста Владимира Молчанова, российские кафиры уже не опрокидывают войска на правый берег Херсонщины . После резкого наращивания группировки в конце июля – начале августа они приостановились. Впрочем, много разной техники есть на левом берегу.
- Как отметила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, кафиры создают иллюзию накопления техники в Херсонской области . Они постоянно перемещают имеющуюся технику, пытаясь показать, будто ее больше, чем есть на самом деле.
- 28 августа вблизи временно оккупированных Олешек на Херсонщине произошел "хлопок" . После взрыва на фотографиях можно увидеть облако дыма. Других деталей пока нет.
- Также, по предварительным данным, ВСУ попали в базу кафиров в Новой Каховке . Однако официального подтверждения пока также нет .