Про це 24 каналу розповів військовий ТрО та депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, окупанти зараз не мають достатніх можливостей для наступальних дій в Херсонській області.
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Можливо, раніше у них був такий потенціал. Однак вдала робота ЗСУ за допомогою HIMARS значно нашкодила російським загарбникам.
Вже і американський Інститут вивчення війни сказав, що завдяки вдалим діям ЗСУ щодо винищення складів боєприпасів окупанти втратили наступальні можливості (на Херсонщині – 24 канал). Вони зараз видають все за наступальні дії, а фактично зосереджені на утриманні раніше здобутих позицій, – зазначив Хлань.
Вони вже волали, що будуть йти вперед
Напередодні російського дня триколору (22 серпня – 24 канал) окупанти гучно розповідали, що будуть наступати на Херсонщині та вже скоро захоплять Благодатне й підуть на Миколаївську область.
За словами Хланя, ці розмови закінчилися нічим. ЗСУ успішно відбили атаки росіян. Зараз окупанти зосереджені винятково на утриманні власних позицій.
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Яка ситуація на Херсонщині: головне
- За даними херсонського активіста Володимира Молчанова, російські окупанти вже не перекидають війська на правий берег Херсонщини. Після різкого нарощення угруповання наприкінці липня – на початку серпня вони призупинилися. Утім, багато різної техніки є на лівому березі.
- Як зазначила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, окупанти створюють ілюзію накопичення техніки на Херсонщині. Вони постійно переміщують наявну техніку, намагаючись показати, ніби її більше, ніж є насправді.
- 28 серпня поблизу тимчасово окупованих Олешок, що на Херсонщині, сталася "бавовна". Після вибуху на фотографіях можна побачити хмару диму. Інших деталей поки що немає.
- Також, за попередніми даними, ЗСУ влучили у базу окупантів в Новій Каховці. Однак офіційного підтвердження поки також немає.