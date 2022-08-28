Про це 24 каналу розповів військовий ТрО та депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, окупанти зараз не мають достатніх можливостей для наступальних дій в Херсонській області.

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Можливо, раніше у них був такий потенціал. Однак вдала робота ЗСУ за допомогою HIMARS значно нашкодила російським загарбникам.

Вже і американський Інститут вивчення війни сказав, що завдяки вдалим діям ЗСУ щодо винищення складів боєприпасів окупанти втратили наступальні можливості (на Херсонщині – 24 канал). Вони зараз видають все за наступальні дії, а фактично зосереджені на утриманні раніше здобутих позицій, – зазначив Хлань.

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Напередодні російського дня триколору (22 серпня – 24 канал) окупанти гучно розповідали, що будуть наступати на Херсонщині та вже скоро захоплять Благодатне й підуть на Миколаївську область.

За словами Хланя, ці розмови закінчилися нічим. ЗСУ успішно відбили атаки росіян. Зараз окупанти зосереджені винятково на утриманні власних позицій.

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