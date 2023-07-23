Врагу пришлось подвинуться: в ОК "Юг" сообщили о ситуации на левобережье Херсонщины

После циничного подрыва Каховской ГЭС 6 июня высокая вода отбросила оккупантов с их позиций. Так, им пришлось отодвинуться и подойти поближе к следующему эшелону их обороны.

Россиянам было достаточно комфортно на этих позициях, поскольку они расположены дальше вглубь оккупированных территорий и туда реже прилетает. Однако захватчики недолго радовались, потому что сейчас командование возвращает их на предыдущие позиции. Об этом 24 Каналу рассказала руководительница объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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Оккупанты могут полагаться только на интуицию

Однако вода еще полностью не отошла и во многих населённых пунктах на побережье продолжает стоять. Это означает, что минные заграждения, которые оккупанты там обустраивали долгое время, представляют угрозу для них самих.

Карта минных полей изменилась и ее "ключа" нет ни у кого. Оккупантам надо наугад, полагаясь на свое усмотрение и интуицию с привлечением специальных средств, пытаться разминировать те участки, куда они должны продвинуться,

– отметила руководительница объединенного пресс-центра ОК "Юг".

Именно поэтому они выпрашивали лодки у своего руководства, чтобы хоть как-то маневрировать и разведать, куда им дальше двигаться и не стоят ли там Силы обороны Украины. Истерия, которую российские военкоры подняли из-за того, что ВСУ уже якобы на левом берегу существенно подорвала морально-психологический дух захватчиков.

Гуменюк о ситуации на левобережье Херсонщины: смотрите видео

У россиян снарядный голод в Херсонской области

Силы обороны провели результативную работу по уничтожению вражеских пусковых систем зенитно-ракетных комплексов, складов с боеприпасами и районах сосредоточения живой силы и техники. Как следствие, количественные показатели обстрелов оккупантов уменьшились по меньшей мере на треть.

"Время от времени оккупанты действительно испытывают мощный снарядный голод", – сообщила Гуменюк.

Ситуация на Кинбурнской косе

Россияне осуществляют ротацию своих подразделений по суше, соединяющей Кинбурнскую косу с временно оккупированной Херсонщиной. Кроме того, враг использует местное население в качестве "живого щита".

"Несколько месяцев назад россияне по периметру заминировали населенные пункты, чтобы местные жители не могли найти способа эвакуироваться, оставались в своем населенном пункте и служили "живым щитом", за которым оккупанты прячут свои артиллерийские установки и обстреливают противоположный берег – Очаковскую и Куцурубскую общины", – рассказала руководительница объединенного пресс-центра ОК "Юг".

Враг также применяет РСЗО и на днях попал по центральной библиотеке Очакова.

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