Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Из-за страха за жизнь свою и близких некоторые люди таки берут российские паспорта.

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"Нашим людям очень сложно из-за сильного давления. Все больше случаев насилия против тех, кто отказывается от получения российского паспорта", – отметил Соболевский.

В частности, в селах активно работают выездные офисы под сопровождением военных.

Обратите внимание! Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что граждане Украины на оккупированных территориях могут брать российский паспорт. Ведь в этом случае говорится о сохранении жизни. По его словам, Киев должен в дальнейшем не признавать эти российские паспорта, потому что их выдают под прямым физическим давлением.

Помощь – за паспорт

Оккупанты настолько циничны, что помогают только тем жителям Херсонщины, которые получили российские паспорта. Это касается также денежной поддержки в результате теракта на Каховской ГЭС, совершенном руками самих россиян.

"Реальный масштаб последствий можно будет установить исключительно после деоккупации территории. Оккупационные власти направили много усилий именно на сокрытие этих последствий", – подчеркнул Соболевский.

Обратите внимание! Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, чем повлекли за собой экологическую и техногенную катастрофу. После подтопления даже уцелевшие дома уже не пригодны для жизни. Число погибших уточняется.

К чему стремятся россияне

Активизация принудительной паспортизации населения в Херсонской области связана с будущими псевдовыборами.

"Россияне все же готовятся к проведению так называемых выборов на нашей территории. Теперь пытаются подготовить участковую избирательную комиссию", – добавил Соболевский.

Что происходит на оккупированной Херсонщине: коротко