Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Из-за страха за жизнь свою и близких некоторые люди таки берут российские паспорта.
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"Нашим людям очень сложно из-за сильного давления. Все больше случаев насилия против тех, кто отказывается от получения российского паспорта", – отметил Соболевский.
В частности, в селах активно работают выездные офисы под сопровождением военных.
Помощь – за паспорт
Оккупанты настолько циничны, что помогают только тем жителям Херсонщины, которые получили российские паспорта. Это касается также денежной поддержки в результате теракта на Каховской ГЭС, совершенном руками самих россиян.
"Реальный масштаб последствий можно будет установить исключительно после деоккупации территории. Оккупационные власти направили много усилий именно на сокрытие этих последствий", – подчеркнул Соболевский.
К чему стремятся россияне
Активизация принудительной паспортизации населения в Херсонской области связана с будущими псевдовыборами.
"Россияне все же готовятся к проведению так называемых выборов на нашей территории. Теперь пытаются подготовить участковую избирательную комиссию", – добавил Соболевский.
Что происходит на оккупированной Херсонщине: коротко
- Несмотря на все попытки оккупантов, их план принудительной паспортизации населения провалился. В результате на некоторых территориях не будет фейковых "выборов" 10 сентября.
- С оккупированной части Херсонщины россияне вывозят награбленное вагонами, чтобы затем перепродать. Для этого они обустраивают целые склады.
- В некоторых населенных пунктах оккупированной части Херсонщины выросло количество случаев инфекционных заболеваний. По своему течению болезнь имеет признаки холеры.