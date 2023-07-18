Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Через страх за життя своє та близьких деякі люди таки беруть російські паспорти.

Читайте також Росіяни готують показову депортацію українців з Генічеська: яка мета цих дій окупантів

"Нашим людям дуже складно через сильний тиск. Усе більше випадків насильства проти тих, хто відмовляється від отримання російського паспорта", – зазначив Соболевський.

Зокрема, по селах активно працюють виїзні офіси під супроводом військових.

Зверніть увагу! Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що громадяни України на окупованих територіях можуть брати російський паспорт. Адже в цьому випадку мовиться про збереження життя. За його словами, Київ має надалі не визнавати ці російські паспорти, бо їх видають під прямим фізичним тиском.

Допомога – за паспорт

Окупанти настільки цинічні, що допомагають лише тим жителям Херсонщини, які отримали російські паспорти. Це стосується також грошової підтримки внаслідок теракту на Каховській ГЕС, вчиненого руками самих росіян.

"Реальний масштаб наслідків можна буде встановити виключно після деокупації території. Окупаційна влада спрямувала багато зусиль саме на приховування цих наслідків", – наголосив Соболевський.

Зверніть увагу! Вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, чим спричинили екологічну та техногенну катастрофу. Після підтоплення навіть вцілілі будинки вже непридатні для життя. Кількість загиблих уточнюється.

Чого прагнуть росіяни

Активізація примусової паспортизації населення на окупованій Херсонщині пов'язана з майбутніми псевдовиборами.

"Росіяни все ж таки готуються до проведення так званих "виборів" на нашій території. Тепер намагаються підготувати дільничну виборчу комісію", – додав Соболевський.

Що відбувається на окупованій Херсонщині: коротко