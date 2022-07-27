На правобережье Херсона россияне могли перебросить до трех БТГр, – военный эксперт

россияне не хотят проявлять так называемый "жест доброй воли" и убегать из Херсона. Есть информация, что оккупанты отправили туда до 3 дополнительных батальонных тактических групп.

О ситуации в регионе 24 каналу рассказал военный эксперт Денис Попович. По его словам, сейчас нельзя сказать что-либо конкретное о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. Ведь оперативное командование "Юг" держит все данные в секрете.

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Единственное известно, что ВСУ хорошо обстреливает мосты в Херсонской области, что может серьезно повлиять на логистические цепочки российских оккупантов. Это способно помочь тому, чтобы захватчики сбежали на левый берег Днепра в этом регионе.

Инициативу сейчас диктует украинская армия

Российские захватчики не собираются пока покидать Херсон. Есть информация, что оккупанты усиливают оборону – перебросили в 3 БТГр из Запорожской области. Но в целом инициативу держат Вооруженные Силы Украины.

Попович переживает, что после возможного отступления оккупантов с правого берега Днепра на Херсонщине они сильно активизируют артиллерию.

Если россияне отступят на левый берег и покинут Херсон, то они все равно будут недалеко. Могут начаться обстрелы из артиллерии уже с левого берега. Боюсь именно такого развития событий, – отметил Попович.

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