На правобережье Херсона россияне могли перебросить до трех БТГр, – военный эксперт
россияне не хотят проявлять так называемый "жест доброй воли" и убегать из Херсона. Есть информация, что оккупанты отправили туда до 3 дополнительных батальонных тактических групп.
О ситуации в регионе 24 каналу рассказал военный эксперт Денис Попович. По его словам, сейчас нельзя сказать что-либо конкретное о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. Ведь оперативное командование "Юг" держит все данные в секрете.
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Единственное известно, что ВСУ хорошо обстреливает мосты в Херсонской области, что может серьезно повлиять на логистические цепочки российских оккупантов. Это способно помочь тому, чтобы захватчики сбежали на левый берег Днепра в этом регионе.
Инициативу сейчас диктует украинская армия
Российские захватчики не собираются пока покидать Херсон. Есть информация, что оккупанты усиливают оборону – перебросили в 3 БТГр из Запорожской области. Но в целом инициативу держат Вооруженные Силы Украины.
Попович переживает, что после возможного отступления оккупантов с правого берега Днепра на Херсонщине они сильно активизируют артиллерию.
Если россияне отступят на левый берег и покинут Херсон, то они все равно будут недалеко. Могут начаться обстрелы из артиллерии уже с левого берега. Боюсь именно такого развития событий, – отметил Попович.
Каким может быть контрнаступление ВСУ: прогноз от военного эксперта
ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту в Херсоне:
- Вечером 26 июля в Херсоне звучали звуки взрывов. Сегодня же в оперативном командовании "Юг" подтвердили, что ВСУ снова ударили по Антоновскому автомобильному мосту.
- Пока известно, что оккупанты перекрыли движение на этом мосту. Интересно, что вечером 26 июля они утверждали, что все ракеты удалось сбить с помощью российской ПВО.
- Денис Попович также спрогнозировал, каким именно может быть контрнаступление ВСУ.