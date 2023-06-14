Область бунтует: "Атеш" рассказал о "чрезвычайном положении в оккупированной Херсонской области"

На оккупированной части Херсонской области идет активное сопротивление, а российские военные все чаще бунтуют. Поэтому местные оккупанты объявили там фейковый режим чрезвычайного положения.

Представители движения "Атеш" рассказали о причинах, почему оккупанты ввели режим чрезвычайного положения в Херсонской области. Их сообщение появилось на фоне оглашения Минобороны Украины о том, что россияне усилили в регионе террор местных жителей.

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Местным надоела оккупация, а российские захватчики становятся дезертирами

В "Атеше" сообщили, что оккупационная администрация части Херсонской области объявила фейковый режим чрезвычайного положения. Россияне сделали это на основании ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС, однако, учитывая, что они не проводят эвакуацию населения, а наоборот терроризируют его, ЧС объявили по двум причинам:

активное сопротивление партизан,

частые бунты русских военных.

Реальная цель этого действия (введение ЧС – 24 Канал) – прекратить деятельность партизанских формирований в области, включая движение "Атеш". А также выловить дезертировавших военных. Сделать это им не удастся. Маховик запущен и только набирает обороты,

– сообщили участники движения сопротивления.

Кроме этого, партизаны обратились к гауляйтеру Сальдо и предупредили его, что его ждет судьба Стремоусова, а "бежать уже поздно".

Оккупанты усилили террор на левом берегу

Вечером 14 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты воспользовались трагическими последствиями подрыва ими Каховской ГЭС и усилили оккупационный режим на временно оккупированной территории Херсонской области: