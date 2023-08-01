Изюм возрождается: кадры из города, который после российского террора учится жить заново
Центральная часть Изюма в Харьковской области разрушена на 80%. В городе продолжается разбор завалов. Несмотря ни на что городе живет: люди возвращаются, планируется восстановление больниц и жилых домов.
Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко. В Изюм приезжает "Культурный десант", в городе нарисованы граффити, которые вдохновляют местных.
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Восстановление города
В Изюме идет разбор завалов, работают коммунальные службы, однако не хватает коммунальщиков, слесарей для восстановительных работ. Местная призывает приобщаться всех желающих.
В городе планируют восстановление. Анна Черненко отметила, что в частности, будет создан проект восстановления районной больницы.
Как выглядит город Изюм / Фото Анны Черненко
Глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил, что в Изюме запланировано возобновление почти 60 жилых домов. Нельзя гарантировать, что все будут отстроены до конца 2023 года, однако работы начнутся.
Параллельно мы будем восстанавливать или строить с нуля модульные котельные. Та котельная, которая обеспечивала подачу теплоносителя почти до 40% населения Изюма, разрушена полностью, ее восстановление невозможно,
– заявил чиновник.
Как сейчас живет Изюм: смотрите видео
Люди возвращаются
Корреспондентка 24 Канала подчеркнула, что в Изюмский район постепенно возвращается местное население.
В настоящее время увеличилось количество жителей в Изюме и районе. Если раньше мы говорили, что около 5 тысяч оставалось, то теперь примерно 20 тысяч. Люди возвращаются как раз на лето. Зимой во многих деоккупированных пунктах будет отток, потому что проблемы с жильем, отоплением,
– сказала Черненко.
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