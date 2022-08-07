Изюмская группировка врага забуксовала, – военный эксперт

российские оккупанты перебрасывают с Востока на Юг часть своих войск. Группировка противника на Изюмском направлении сейчас не может развивать наступление.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что это в определенной степени создает соответствующие возможности для ВСУ.

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"Изюмская группировка войск оккупантов забуксовала"

Мусиенко считает, что российские захватчики не могут развивать наступления на Изюмском направлении.

Мы можем констатировать по состоянию на сегодняшний день, что Изюмская группировка войск, которая выглядела одной из самых боеспособных и оттуда активно развивалось наступление, оно забуксовало фактически,

– заявил военный эксперт.

По его словам, личный состав врага на Изюмском направлении несколько деморализован, оккупанты мечтают и ждут вывода оттуда и замену другими российскими подразделениями.

Мусиенко об Изюмской группировке россиян: смотрите видео

"Это создает соответствующие возможности для ВСУ"

Мусиенко отметил, что россия перебросила определенное количество войск из Изюмского направления на Юг. Это фактически оказывает меньшее давление на Славянск и Север Донбасса.

В определенной степени, конечно, это создает соответствующие возможности для украинских сил обороны,

– сказал он.

По мнению военного эксперта, как только появится возможность, украинские защитники, безусловно, будут ее использовать. Сейчас направление Изюма и Харькова выглядит уже менее напряженно и рискованно.

Больше о ситуации на Харьковщине

Оккупанты начали переброску своих войск по территории Украины. Американский Институт изучения войны считает, что из-за этого Вооруженные Силы Украины могут начать контрнаступление на Харьковщине.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что на Изюмском направлении российские военные, вероятнее всего, будут серьезно обороняться.

Ночью 7 августа российские захватчики снова атаковали Харьков ракетами. В городе прогремели несколько взрывов. В частности, оккупанты ударили ракетами по Новобаварскому и Немышлянскому районам областного центра.

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