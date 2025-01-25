Ведь Трамп хочет выполнить свое предвыборное обещание о прекращении войн в мире. Это 24 Каналу отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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Проблем в экономике России много

Валерий Клочок отметил, что ситуация в России сложная. Треть валютного дохода остается за рубежом, россияне его не могут завезти. В 2024 году они получили лишь 70 миллиардов долларов, что очень мало для страны-агрессора. Много расчетов в России сделано с Китаем и Индией в национальных валютах именно этих стран, которые не могут оттуда вывести.

В завершение своей каденции предыдущий президент Штатов Джо Байден принял действенные санкции, которые добавили существенных проблем для России. Сейчас Кремлю прилетело серьезное предупреждение из Вашингтона, что или они закончат войну, или будут получать серьезные санкции.

Обратите внимание! Дональд Трамп призвал Россию завершить войну в Украине. По его словам, в противном случае он может ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в США. Он пригрозил Путину, что "дальше будет только хуже". В то же время американский лидер заявил, что "не хочет вредить России, потому что любит российский народ." Он также отметил, что "имел хорошие отношения с Путиным".

Сейчас среди путинского окружения дилемма. Одни считают, что нужно воевать дальше. Другие – что надо завершать войну, потому что ситуация в экономике сложная. В частности, российские олигархи недовольны повышением учетной ставки Центробанка, что Россия будет вынуждена сделать. Путин понимает, какое затруднительное положение.

Трамп понимает, что ситуация в России сложная. Для него это аргумент давления для того, чтобы выполнить свое предвыборное обещание о прекращении войн в мире в целом. Поэтому давление на Путина серьезное, его недооценивать нельзя. Заявления администрации Трампа достаточно однозначны,

– подчеркнул аналитик.

Однако пока неизвестно, какими будут действия Трампа, если Путин откажется завершать войну. Будут ли это санкции, или это будут пошлины – пока непонятно. Трамп больше склонен к введению пошлин.

"Если просто пошлины на российские товары, которые будут попадать в США, то это ни о чем. Потому что надо ограничивать возможность Европы торговать с Россией. Нужно привлекать Европу к этому процессу", – объяснил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Проблем в экономике России много. В частности, это кризис в строительной, транспортной отрасли, железной дороге России. На фоне этого растет инфляция. Корпоративные кредиты, которые выдавали банки оборонным предприятиям под какие-то государственные гарантии, не возвращаются. Банковская система – на грани коллапса.

Но действительно ли Путин готов определить приоритеты, что экономика важнее так называемой "сво" – не готов сказать. Но я могу утверждать, что не все будет зависеть от Путина. Во многом будет зависеть от того, какими будут решения его окружения,

– сказал Клочок.

Одна группа путинского окружения стремится воевать дальше любой ценой. Другая – понимает фатальность этих желаний, неотвратимость экономического кризиса, коллапса.