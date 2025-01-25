Адже Трамп хоче виконати свою передвиборчу обіцянку про припинення воєн у світі. Це 24 Каналу зауважив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Проблем в економіці Росії багато

Валерій Клочок зазначив, що ситуація у Росії складна. Третина валютного доходу залишається за кордоном, росіяни його не можуть завезти. У 2024 році вони отримали лише 70 мільярдів доларів, що дуже мало для країни-агресорки. Багато розрахунків у Росії зроблено з Китаєм та Індією у національних валютах саме цих країн, які не можуть звідти вивести.

На завершення своєї каденції попередній президент Штатів Джо Байден ухвалив дієвіші санкції, які додали суттєвих проблем для Росії. Зараз Кремлю прилетіло серйозне попередження з Вашингтона, що або вони закінчать війну, або отримуватимуть серйозні санкції.

Зверніть увагу! Дональд Трамп закликав Росію завершити війну в Україні. За його словами, в іншому випадку він може ввести нові санкції та мита на весь російський експорт до США. Він пригрозив Путіну, що "далі буде тільки гірше". Водночас американський лідер заявив, що "не хоче шкодити Росії, бо любить російський народ." Він також зауважив, що "мав хороші відносини з Путіним".

Зараз серед путінського оточення дилема. Одні вважають, що потрібно воювати далі. Інші – що треба завершувати війну, бо ситуація в економіці складна. Зокрема, російські олігархи незадоволені підвищенням облікової ставки Центробанку, що Росія буде змушена зробити. Путін розуміє, яке скрутне становище.

Трамп розуміє, що ситуація у Росії складна. Для нього це аргумент тиску для того, щоб виконати свою передвиборчу обіцянку про припинення воєн у світі загалом. Тому тиск на Путіна серйозний, його недооцінювати не можна. Заяви адміністрації Трампа досить однозначні,

– підкреслив аналітик.

Однак наразі невідомо, якими будуть дії Трампа, якщо Путін відмовиться завершувати війну. Чи це будуть санкції, чи це будуть мита – поки що незрозуміло. Трамп більше схильний до введення мит.

"Якщо просто мита на російські товари, які будуть потрапляти до США, то це ні про що. Тому що треба обмежувати можливість Європи торгувати з Росією. Потрібно залучати Європу до цього процесу", – пояснив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Проблем в економіці Росії багато. Зокрема, це криза у будівельній, транспортній галузі, залізній дорозі Росії. На тлі цього зростає інфляція. Корпоративні кредити, які видавали банки оборонним підприємствам під якісь державні гарантії, не повертаються. Банківська система – на межі колапсу.

Але чи справді Путін готовий визначити пріоритети, що економіка важливіша за так звану "сво" – не готовий сказати. Але я можу стверджувати, що не все залежатиме від Путіна. Великою мірою буде залежати від того, якими будуть рішення його оточення,

– сказав Клочок.

Одна група путінського оточення прагне воювати далі за будь-яку ціну. Інша – розуміє фатальність цих бажань, невідворотність економічної кризи, колапсу.